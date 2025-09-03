Después de un inicio para nada alentador de temporada, el Bayer Leverkusen atraviesa un momento de incertidumbre tras anunciar el despido del entrenador Erik ten Hag después de dirigir solamente tres partidos. No obstante, las Aspirinas, club donde militan los argentinos Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Ezequiel Fernández, ya trabajan en la búsqueda del nuevo DT y uno de los candidatos es Raúl González, quien supo ser estrella del Real Madrid y condujo al Castilla, elenco filial de la Casa Blanca, desde 2019 hasta mayo de este año.

La decisión de destituir a Ten Hag sorprendió, ya que había sido el elegido para suceder a Xabi Alonso, quien dejó el club alemán para continuar su carrera como director técnico en el Real Madrid. Sin embargo, según reporta el diario Bild de Alemania, eran numerosas las cuestiones que llevaron a la dirigencia del club alemán a este corte abrupto, entre ellas el hecho de que no tuvo una buena relación con el plantel. Además, en cuanto a planificación, fue apartado del grupo más privado por sus desaires en público y privado. En resumidas cuentas, el holandés no le caía bien a nadie en Leverkusen.

Tras oficializarse el despido de Ten Hag el que dio la cara fue Simon Rolfes, director deportivo, quien declaró al respecto: "Nadie quería dar este paso, pero nos dimos cuenta que construir un equipo nuevo y exitoso en este contexto no era viable", y añadió: "Tuvimos la sensación de que las cosas no iban en la dirección correcta, y antes de llegar a un lugar equivocado, preferimos tomar esta decisión temprana".

El nombre de Raúl es el que más fuerte suena, sin embargo el ícono del Real Madrid con dos años de experiencia en Bundesliga con el Schalke 04 no es el único candidato. Según reportes de medios alemanes como Bild y Kicker, las Aspirinas también están evaluando alternativas como Marco Rose y Edin Terzic para tomar las riendas del equipo. Es así que Palacios, Echeverri (que llegó a debutar bajo Ten Hag) y el recién llegado Equi Fernández comenzarán un nuevo ciclo bajo otro DT tras el parate por fecha FIFA.

En el comienzo de su camino en Leverkusen, Echeverri ya tendrá un cambio de DT.

Un arranque inesperado

En cuanto a resultados, el Leverkusen no empezó para nada bien la Bundesliga: a la derrota en el debut 1-2 frente a Hoffenheim de local se sumó un empate 3-3 ante Werder Bremen en el que desperdició una ventaja de 3-1 con un hombre de más durante casi media hora. El próximo compromiso del conjunto alemán será por la liga local contra Eintracht Frankfurt, el viernes 12 de septiembre tras el receso por la fecha FIFA. Luego, debutará en la Champions League el jueves 18 ante Copenhague.