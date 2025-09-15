El Buró Federal de Investigaciones (FBI) se puso en contacto con la fiscalía de Mar del Plata que investiga la causa sobre un cuadro sustraído durante la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos. La obra en cuestión, titulada Retrato de una dama, fue reclamada por los familiares del comerciante judío Jacques Goudstikker, a quien se le había robado la pieza en ese contexto histórico.

Este miércoles, tras la entrega voluntaria del cuadro por parte de la hija de un ex funcionario nazi, el FBI informó al fiscal federal Carlos Martínez que los familiares de Goudstikker se presentaron en la sede de la fuerza en Nueva York para solicitar la devolución del lienzo. La familia se enteró de los detalles del caso tras la comunicación oficial del FBI.

Mientras tanto, el juez federal de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, decidió poner la pintura a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. Será la Corte la que determine si la Policía Federal debe trasladar la obra al Museo del Holocausto en Buenos Aires para su custodia.

Reclaman cuadro robado por nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, el fiscal Martínez imputó a Patricia Kadgien, hija del ex funcionario nazi, y a su esposo Juan Carlos Cortegoso. Ambos fueron acusados formalmente de encubrimiento agravado, ya que intentaron ocultar la obra pese a las advertencias sobre su búsqueda internacional.

Tras la imputación, Kadgien y Cortegoso recuperaron la libertad luego de haber estado bajo arresto domiciliario. Sin embargo, se les impuso la prohibición de salir del país, la obligación de informar un domicilio fijo a la Justicia y la entrega de sus pasaportes.