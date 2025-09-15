Martín Villalba presentó su “Valija de Arte” en la Feria Internacional del Libro de Neuquén

En una jornada especial desde el Museo Nacional de Bellas Artes, el reconocido artista neuquino Martín Villalba fue entrevistado en vivo durante el programa Tardes de Primera que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, en el marco de la Feria Internacional del Libro. En un clima distendido y cargado de anécdotas personales, Villalba presentó su más reciente proyecto artístico: la Valija de Arte Villalba, una propuesta lúdica y creativa pensada tanto para niñas y niños como para personas adultas.

"Soy un sofisticado muy simple", definió Villalba entre risas al describir su nuevo producto, una caja didáctica que incluye diez ilustraciones originales impresas, marcadores de alta calidad y materiales que él mismo utiliza en sus obras. “La idea es que cualquiera pueda pintar como yo pinto”, explicó. El set fue desarrollado junto a marcas como Neucor, Filgo y Platerito, con el objetivo de democratizar el acceso al arte y brindar una herramienta didáctica con estética profesional.

El artista, reconocido por su estilo colorido, disruptivo y urbano, también reflexionó sobre el rol del deseo en su vida personal y profesional, y destacó el valor de construir una imagen artística coherente con su identidad. Además, compartió su vínculo con la diseñadora Kari Xuara, con quien no solo comparte la vida sino también proyectos artísticos.

Durante la charla, Villalba se mostró auténtico y reflexivo, habló sobre su fuerte presencia en aulas de todo el país, tanto en nivel primario como universitario, donde sus obras son estudiadas y replicadas por estudiantes de arte. “Se comunican conmigo chicos de todo el país. Yo cuando era chico hacía ceniceros en la escuela. Hoy, los chicos dibujan con mis personajes”, contó emocionado.

La nota cerró con un aplauso del público presente, dejando abierta la invitación a un próximo encuentro donde Villalba realizará un unboxing en vivo de su valija artística. El producto ya tuvo su preventa, que se agotó rápidamente, y estará disponible durante la feria.