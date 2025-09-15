Otro hecho de violencia en el sistema de salud rionegrino: un enfermero fue agredido en la guardia del hospital Zatti

Un enfermero del Hospital Regional Artemides Zatti de Viedma fue agredido físicamente por un paciente en el servicio de Guardia de Emergencias. La agresión le provocó lesiones en el rostro. El hecho ocurrió durante la noche del domingo y generó preocupación en el ámbito sanitario. Desde la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) expresaron repudio y advirtieron que este tipo de episodios, cada vez más frecuentes, ponen en riesgo la integridad de los trabajadores de la salud. El episodio se suma a una serie de situaciones similares que vienen afectando al personal sanitario en distintos puntos de la provincia.

“Este tipo de escenarios, lamentablemente cada vez más frecuentes, atentan contra la integridad de los trabajadores de la salud y vulneran el derecho de la comunidad a recibir atención en un ámbito seguro”, señalaron desde ASSPUR. El gremio remarcó que el hecho no solo representa una agresión individual, sino una expresión de violencia institucional que debe ser abordada con urgencia por las autoridades sanitarias y judiciales.

La organización sindical exigió medidas inmediatas de protección para el personal que cumple funciones en áreas críticas como guardias, emergencias y atención directa. También reclamó condiciones laborales que garanticen el respeto y el cuidado de quienes sostienen el sistema público de salud. “La violencia nunca es el camino”, expresaron

Asimismo, se reiteró la necesidad de implementar protocolos de prevención, dispositivos de seguridad y acompañamiento psicológico para los trabajadores que enfrentan situaciones de riesgo. También se pidió que se investigue el hecho y se sancione al agresor conforme a la normativa vigente. “No podemos naturalizar la violencia en los espacios de atención. Cada trabajador merece respeto y protección”, agregaron desde el sindicato.