Cande Vetrano reapareció en sus redes sociales después de que su pareja, Andrés Gil, fuera señalado como posible tercero en discordia en la relación de sus amigos Gimena Accardi y Nico Vázquez, situación que generó gran repercusión mediática.

Con su habitual estilo creativo, la actriz publicó una serie de imágenes coloridas que muestran distintos momentos recientes de su vida, evidenciando que los rumores no afectaron su día a día ni su relación.

La primera foto es un sticker de Cande sobre un video en movimiento de la ciudad de Buenos Aires, seguido por otras instantáneas donde aparece posando en paisajes con colores que combinan con su ropa.

Entre las imágenes destaca una fotografía de su amiga Lali, quien aparece divertida en lo que parece ser un set de filmación o el detrás de escena de un espectáculo.

Cande Vetrano desmiente rumores con fotos junto a Andrés Gil.

En declaraciones recientes, Lali se refirió a Vetrano como “su hermana” y contó que estuvo acompañándola emocionalmente mientras el escándalo se difundía en los medios.

Finalmente, Cande compartió una foto en la que aparece abrazada a Andrés Gil en una terraza, dejando en claro que su vínculo no se vio afectado por las especulaciones que los involucraron.