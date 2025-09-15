Hallaron un vehículo desmantelado con pedido de secuestro en una chacra de Cinco Saltos

Personal de la Comisaría 7ª de Cinco Saltos, junto a integrantes de la Brigada Rural, halló un vehículo completamente desmantelado en una chacra ubicada en la zona de Puente Colorado, al norte de la ciudad, en el predio Mastrocola. El operativo se realizó este domingo, tras una denuncia que alertó sobre movimientos sospechosos en el predio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un Renault Logan color gris, sin cristales ni motor, con su carrocería distribuida en distintas secciones del terreno.

El rodado se encontraba al fondo de la propiedad, en condiciones que demostraban un desarme sistemático. Al verificar el dominio, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 27 de agosto, solicitado por la misma unidad policial en una causa por robo de automotor. El hecho original habría ocurrido en la vía pública, y desde entonces se mantenía la búsqueda del vehículo por parte de las autoridades.

Tras resguardar la escena, se solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Los especialistas tomaron registros fotográficos, levantaron huellas y analizaron el estado de las piezas para determinar si fueron manipuladas recientemente. Por disposición de la Fiscalía de turno, el vehículo fue reconocido y entregado a su propietario mientras continúa la investigación para identificar a los responsables del ocultamiento y desarme.