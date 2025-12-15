Atlético de Rafaela venció 1 a 0 a San Martín de Formosa y consiguió el ascenso a la Primera Nacional 2026 luego de 13 meses en el Torneo Federal A 2025, categoría que no pisaba hacía 35 años.

El partido de hoy correspondió al partido de vuelta de la Final de la Reválida del certamen, en que fue el último partido del año de la categoría.

Con un gol del mediocampista Facundo Soloa a los ocho minutos del primer tiempo, La Crema acompañará la próxima temporada en el segundo escalón del profesionalismo en Argentina a Ciudad Bolívar, que fue el primer ascendido de la categoría.

El elenco comandado por Iván Juárez fue de menor a mayor en el certamen pero finalmente obtuvo la tan ansiada promoción, ayudada por una enorme campaña de local en el Nuevo Monumental del barrio Alberdi, donde nunca perdió en toda la temporada.

La Crema venció a los litoraleños dos domingos consecutivos por 1 a 0, es decir que ganó la llave por 2 a 0 en el global.

El equipo dirigido por Iván Juárez se suma a Ciudad Bolívar, que venció por penales a Rafaela en la final por la Zona Campeonato. Tras ese traspié, la Crema se sumó a la Reválida, eliminando sucesivamente a los chubutenses de Guillermo Brown de Puerto Madryn (2 a 1 y 1 a 0) y a Douglas Haig de Pergamino (2 a 1 y 2 a 1). Más los dos triunfos consecutivos ante los formoseños, obtuvo 6 victorias consecutivas que lo catapultaron a la inmediata categoría superior.