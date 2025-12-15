¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Diciembre, Neuquén, Argentina
SUBIÓ LA CREMA

Tal como se estimaba, Atlético de Rafaela ascendió a la Primera Nacional 2026

Los de la Comarca lechera santafesina se impusieron a San Martín de Formosa por 1 a 0 (2 a 0 en el global) y jugarán el año venidero en la segunda categoría profesional del fútbol argentino.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 21:57
Con una Reválida perfecta, ganó los 6 partidos que disputó, Atlético Rafaela ascendió a la Primera Nacional 2026

Atlético de Rafaela venció 1 a 0 a San Martín de Formosa y consiguió el ascenso a la Primera Nacional 2026 luego de 13 meses en el Torneo Federal A 2025, categoría que no pisaba hacía 35 años.

El partido de hoy correspondió al partido de vuelta de la Final de la Reválida del certamen, en que fue el último partido del año de la categoría.

Con un gol del mediocampista Facundo Soloa a los ocho minutos del primer tiempo, La Crema acompañará la próxima temporada en el segundo escalón del profesionalismo en Argentina a Ciudad Bolívar, que fue el primer ascendido de la categoría.

El elenco comandado por Iván Juárez fue de menor a mayor en el certamen pero finalmente obtuvo la tan ansiada promoción, ayudada por una enorme campaña de local en el Nuevo Monumental del barrio Alberdi, donde nunca perdió en toda la temporada.

La Crema venció a los litoraleños dos domingos consecutivos por 1 a 0, es decir que ganó la llave por 2 a 0 en el global.

El equipo dirigido por Iván Juárez se suma a Ciudad Bolívar, que venció por penales a Rafaela en la final por la Zona Campeonato. Tras ese traspié, la Crema se sumó a la Reválida, eliminando sucesivamente a los chubutenses de Guillermo Brown de Puerto Madryn (2 a 1 y 1 a 0) y a Douglas Haig de Pergamino (2 a 1 y 2 a 1). Más los dos triunfos consecutivos ante los formoseños, obtuvo 6 victorias consecutivas que lo catapultaron a la inmediata categoría superior.

 

