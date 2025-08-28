El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) posicionó a Franco Mastantuono como el quinto mejor futbolista del mundo menor de 20 años.

Producto de River Plate, el futbolista de la ciudad de Azul y que ahora pertenece al Real Madrid es el más joven de los mejor ubicados en un ranking que comanda nada menos que Lamine Yamal, figura del Barcelona y candidato al Balón de Oro por su temporada pasada.

Mastantuono, quien cumplió 18 años el 14 de agosto, es el más joven dentro del top 20 y alcanzó un promedio de 85,5 entre ambos los índices del ranking CIES. Solo fue superado por los españoles Yamal (97,7), el central Pau Cubarsí (95,7), también del Barça. Además, el francés Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain obtuvo una calificación de 87,8 y el brasileño Estevao William , ex Palmeiras y actual del Chelsea inglés, se ubicó cuarto con un coeficiente de 86,7.

Este ranking se fundamenta en un puntaje sobre 100 que resulta del promedio entre dos valores: un índice de rendimiento, calculado a partir de datos detallados de los partidos recopilados por la empresa Impect, especializada en métricas avanzadas, y un índice de experiencia, que considera los minutos jugados ponderados según el nivel de competencia, según explicó el CIES en su informe reciente.

Mastantuono logró destacadas marcas desde el Millonario, donde debutó bajo la conducción de Martín Demichelis. Ya con Marcelo Gallardo al mando empezó a erigirse como hombre importante y antes de su salto al "Merengue" llegó a disputar 23 partidos en el 2025, donde anotó 7 goles, incluido un tiro libre inolvidable ante Boca en el Superclásico, y dio 4 asistencias.

La joya mendocina

Además de Mastantuono, entre los argentinos que se destacaron entre los 200 primeros lugares está el mendocino de Godoy Cruz, Santino Andino. Integrante de la Selección Juvenil que dirige Diego Placente, el cuyano viene llamando la atención de Europa haca bastante tiempo, pero el Tomba está a pocos días de estirar su partida hasta el próximo mercado de pases.

Desde el entorno del futbolista tampoco hay apuro y sumar minutos en la primera división del club del cual es hincha no es para nada un mal plan. Andino quedó 34° en esa nómina de destacados y por él, desde su club de origen, ya se rechazaron sondeos desde Buenos Aires por intentar un paso previo en algún grande nacional, antes de emigrar definitivamente.

Godoy Cruz tiene todo muy claro y parece dispuesto a escuchar una buena oferta desde el exterior, un club a club que le represente un verdadero golpe sobre la mesa en su política de formación futbolística, de la cual Andino es parte desde los 11 años de edad.

Los otros argentinos mencionados en la lista son Agustín Medina (41°, Lanús); Maher Carrizo (51°, Vélez); Álvaro Montoro (52°, Botafogo de Brasil); Mateo Silvetti (53°, transferido desde Newell's a Inter Miami); Santiago López (86°, Rosario Central); Jerónimo Domina (137°, Unión de Santa Fe) y Luca Regiardo (139°, Newell's).