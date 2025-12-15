Club Plottier derrotó a El Biguá por 79 a 69 en el primer partido del cruce mixto por la zona Ascenso y Permanencia (Repechaje) del Torneo PreFederal 2025 de básquet de categoría mayores varones, que se jugó en El Nido en la zona ribereña de la capital neuquina.

Por un lado, los locales que superaron la semana pasada a Del Progreso por 72 a 57 en El Gigante de la calle Maipú en General Roca y se impuso por 2 a 0 la serie para evitar el descenso. Con esta victoria, el equipo neuquino accedió a una instancia más para mantener su plaza en la categoría superior durante la próxima temporada, donde además estará en juego la última plaza para la Liga Federal 2026.

En tanto Los Celestes sufrieron un duro golpe como locales, ya que sufrieron una dura e inesperada derrota ante Petrolero Argentino de Plaza Huincul, donde además de perder el invicto del 2025 en su reducto, perdió la final del Ascenso en el Torneo PreFederal de básquet y los de la Comarca confirmaron su regreso a la Liga Federal 2026.

El tema antes del partido no era deportivo. Era sin lugar a dudas que respuesta desde lo anímico y lo emotivo iban a dar ambos planteles. A priori los de la capital llegaban mejor, y los de Plottier con la carga de perder la final, el invicto y de ser de una categoría inferior.

Pero el equipo visitante orientado por Sergio Bellandi consiguió un importante triunfo al derrotar a El Biguá de Neuquén 79 a 69 en un partido vibrante que se definió en el último cuarto ante un estadio lleno en la ribera neuquina.

Leandro Tapia en Club Plottier fue el MVP del partido con un doble-doble (28 puntos, 16 rebotes) y 44 de valoración para los visitantes, mientras que para el local Francisco González (17 puntos y 7 rebotes) con 23 de valoración.

El partido arrancó muy parejo en con parciales 20 a 19 en el primer cuarto, 18 a 19 y 20 a 18 en el segundo y el tercero respectivamente, recién en el último periodo llego la diferencia a favor del visitante de la mano del ex Pacífico, Ángelo Sasso (19 puntos) y Paolo Casale (13 puntos). En el equipo local, no alcanzaron los aportes de Josué Santillan (14 puntos) ni de Benjamín Loncón (10 puntos) en un equipo con pocos recursos anímicos para dar vuelta una historia, que se puso complicada.

El segundo juego será este lunes en El Histórico de Plottier a las 21.30. De ganar los locales, ascenderán y jugarán en la categoría inmediata superior el año venidero. Para El Biguá "no hay mañana", una derrota los condenaría a perder la categoría y jugar el Ascenso en 2026, una victoria les permitiría llegar a un tercer y definitorio partido, otra vez en El Nido.

Vía Prensa El Biguá.