El Federal Amateur de fútbol avanza y llegó el momento de los playoffs eliminatorios con los mejores equipos de la fase de grupos, donde el sorteo llevó a cruzarse demasiado temprano a dos grandes candidatos y en la ida, Independiente de Neuquén le termino ganando como visitante a La Amistad 1 a 0.

Ciro Clemente a los 16 minutos del segundo tiempo marcó el único gol de la tarde. Condicionados por el viento, el partido se iba en cero entre pocas situaciones y mucha mayor expectativa del juego que se pudo ver en el enorme campo de juego de los camioneros. De cara a la revancha que será dentro de una semana en La Chacra, los segundos 90 minutos se presentan imperdibles entre dos candidatazos a llegar bien lejos en la competencia.

Quien no para y continúa con su paso triunfal de la primera ronda es Atlético Regina. El Albo viajó a Cutral Co para visitar a Alianza y con goles de Mateo Landro y Tobías Rivas se impuso 2 a 1. El tanto del Gallo fue obra de Alan Riquelme.

Deportivo Roca, en el sintético del Luis Maiolino, no pudo ante Sportsman de Choele Choel. El duelo entre rionegrinos finalizó 1 a 1, pese a que el Naranja lo fue ganando desde los 22 minutos con el gol de penal de Enzo Vallejos. Ya en el tiempo de adición apareció Cristian Laurín para dejar todo igualado.

En El Chañar, por su parte, San Patricio que se terminó metiendo por la ventana en esta instancia, tomó ventaja como local ante Estudiantes de Bariloche por 1 a 0. El goleador, Bernardo Deliso, marcó la única diferencia en tierras neuquinas de cara a una revancha que será diferente en la Cordillera.

Región Patagónica

Dentro de la amplia Patagonia hubo otros encuentros de ida por la llave eliminatoria. Entre los más destacados estuvo el cruce de clubes de Comodoro Rivadavia: la CAI y Jorge Newbery que empataron 0 a 0 en el Estadio Municipal.

Otro de los empates sin goles que se vivió en la fecha fue el de Boxing Club de Río Gallegos contra Atlético Puerto San Julián. Camioneros de Ushuaia derrotó a su similar de Río Grande 3 a 1 como local.

Por último, en Puerto Madryn, Juan José Moreno de esa ciudad se impuso a Deportivo Villalonga 2 a 1 con doblete del goleador Rodrigo Ferreyra.