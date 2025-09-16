Lanús busca dar el primer golpe ante Fluminense en La Fortaleza

La Copa Sudamericana enciende las luces de La Fortaleza. Lanús y Fluminense se verán las caras esta noche, desde las 21.30, en el primer capítulo de una serie que promete ser electrizante. El Granate, con varias bajas por lesión pero con la ilusión intacta, quiere dar el golpe inicial ante un rival de peso continental que llega como candidato.

El equipo de Mauricio Pellegrino viene de un triunfo clave en el Clausura ante Independiente Rivadavia (1-0) que le permitió levantar cabeza tras la dura caída frente a Vélez y la eliminación copera a manos de Argentinos Juniors en Copa Argentina. En octavos de Sudamericana, necesitó de los penales para superar a Central Córdoba y ahora sueña con repetir las semifinales alcanzadas en 2024. Sin embargo, deberá sobreponerse a una extensa lista de lesionados que incluye a Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez.

Del otro lado aparece Fluminense, un gigante brasileño que atraviesa un presente irregular en el Brasileirao, apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, aunque con pergaminos que lo hacen peligroso en cualquier escenario. Viene de eliminar a América de Cali con un global de 4-1 en octavos y también alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil. Con Renato Portaluppi al mando, el Flu busca recuperar parte del nivel que lo llevó a ser protagonista en el último Mundial de Clubes.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva o Ignácio, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato; Serna, Canobbio, Everaldo. DT: Renato Portaluppi.

Datos del partido