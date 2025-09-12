La vuelta del Clausura 2025 en la Liga Profesional comenzó con todo y Racing se quedó con el clásico ante San Lorenzo 2 a 0 por la 8ª fecha de los interzonales, en una previa con lío en el arco de la Academia por la decisión de Gustavo Costas de sacar al neuquino Gabriel Arias.

En un partido de trámite parejo sólo en el primer tiempo, el dueño de casa encontró la ventaja a la salida de un tiro de esquina con una jugada preparada de pelota parada que fue enviado desde la derecha y peinó Santiago Solari en el primer palo. Ese toque desacomodó a la última línea visitante y lo aprovechó Nazareno Colombo para desviar la pelota al fondo del arco a los 36 minutos.

Fue la única diferente entre ambos de la primera parte, más allá que el Cuervo estuvo siempre muy lejos de inquietar a Facundo Cambeses que disputó un partido pesado, con la responsabilidad de hacerse fuerte para justificar la decisión del técnico de sacar el experimentado Arias.

Segundo tiempo

El complemento sólo tuvo acción hasta el primer cuarto de hora, cuando Racing encontró el segundo gol por intermedio de Solari a los 12 minutos, en una corrida al espacio en la que el delantero llegó a la pelota antes que el arquero Orlando Gill, punteó la pelota y con el 1 fuera de acción empujo la pelota al fondo de la red.

Con la ventaja de dos, la Academia entendió que el cruce quedaba liquidado, se comenzaron a multiplicar los cambios, todos pensando en lo que viene por Copa Libertadores entre semana. El técnico quitó a Agustín Almendra, Matías Zaracho, Tomás Conechny, Adrián Martínez y por último a Solari, seguramente todos titulares el martes en Liniers.

Victoria importante para Racing que con estos tres puntos escala en las posiciones de la zona A, donde todavía no ha ingresado en la zona de clasificación a los playoffs, cortando una racha de tres partidos con derrotas.

San Lorenzo, envuelto en problemas mucho más graves que el deportivo, cae en la B, pero por ahora le alcanza para continuar entre los 8 mejores que avanzarían a las definiciones mano a mano.

Acciones del complemento

42 Minutos del ST. Cambio en Racing. Debut para Gonzalo Reyna que reemplazó a Solari.

34 Minutos del ST. Cambio en Racing. Elias Torres por Martínez. La Academia ya piensa en el cruce de la Libertadores ante Vélez.

29 Minutos del ST. Doble cambio en San Lorenzo. Branco Salinardi por Cerutti y Emanuel Ceccini por Tripichio.

27 Minutos del ST. San Lorenzo modifica el esquema, queda con tres en el fondo, pero ya en desventaja se queda sin tiempo y Racing controla con la posesión de la pelota.

22 Minutos del ST. Triple cambio en Racing. Ingresa Bruno Zucullini por Almendra, Martín Barrios por Zaracho y Duvan Vergara por Conechny.

14 Minutos del ST. Doble cambio en San Lorenzo. Ingresó Matías Realli por Vombergar y Agustín Ladstatter por Rattalino.

13 Minutos del ST: Gol de Racing Solari. Corrió al espacio y tocó con la punta del botín ante la salida de Gill para dejar al arquero fuera de la acción, con el arco libre tocó al gol.

2 Minutos del ST. Buena jugada de Cuello por la izquierda del ataque de San Lorenzo. Centro atrás, Tripichio pierde el empate, tira la pelota arriba del travesaño.

20:07 comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

36 Minutos. Gol de Racing Colombo. A la salida de un tiro de esquina desde la derecha. Llegó la pelota al primer palo, el desvio de Solari y llegó el defensor por el centro para desviar la pelota al fondo de la red.

33 Minutos. Martínez reclamó penal por infracción de Romañan sobre él, No sólo que no fue, sino que el 9 de Racing estaba adelantado.

29 Minutos. San Lorenzo sólo se aproxima al arco de Racing por intermedio de algún centro. Racing tampoco tiene muchas ideas ofensivas.

19 Minutos. Moretti, el polémico presidente de San Lorenzo, está presente en el Cilindro viendo el partido de su equipo ante Racing. El martes hay una asamblea clave.

14 Minutos. Amonestado Zaracho en Racing.

13 Minutos. Amonestado Cerutti en San Lorenzo.

11 Minutos. Partido de trámite tranquilo. Sin dominados ni dominadores. Apenas el remate de Solari al arco como apunte del comienzo.

3 Minutos. Ataque directo de Racing. Solari por el centro, remate franco al arco, controló Gill.

19 Horas. Comenzó el partido

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

La previa

Finalmente se confirmó que el encargado de custodiar el arco de la Academia será Facundo Cambeses, en lo que puede interpretarse como el paso previo a lo que será el partido de Libertadores entre semana ante Vélez.

El mal momento deportivo del neuquino nacionalizado chileno viene repercutiendo hace tiempo por Avellaneda y el cuerpo técnico comenzó poco a poco a dar señales de soltarle la mano al histórico 1.

Facundo Cambeses, de buenas actuaciones (en general) cuando le tocó, está listo para aceptar el reto, pero Costas evitó soltar pistas ante la prensa, consciente del ruido que su decisión puede causar dentro del vestuario. Minutos antes del inicio, cuando confirmó la formación, se pudo observar el cimbronazo a la cabeza de la nómina.

Facundo Cambeses, el joven que viene empujando para quedarse con el arco de Racing.

Más allá de su presente en el campo internacional, donde deberá medirse ante el duro y dinámico Vélez, Racing marcha penúltimo en la zona A, con 4 puntos en 7 partidos.

Enfrente un rival envuelto en problemas institucionales que ya descendieron a lo económico. Acéfalo, ni siquiera hay certezas desde donde salen los pagos para el hotel de concentración o la comida de un plantel que viene con retraso en los salarios.

Aun así, el técnico Damián Ayude ha logrado una gran identificación con sus dirigidos y marcha 4° en la zona B, a 4 puntos de Deportivo Riestra que con su victoria de primera hora ante Central Córdoba de local, llegó a los 16 y manda en soledad.

El martes habrá una reunión de Comisión Directiva en el club de origen en el barrio de Boedo, donde el pedido de levantamiento para el presidente Marcelo Moretti será el primer punto del orden del día. El dirigente se encuentra apartado técnicamente de sus funciones desde hace meses, como consecuencia de una investigación por corrupción dentro del club.

La intención de los directivos que están dispuestos a continuar sin la figura de Moretti en la mesa de decisiones es rechazar su vuelta y conformar una comisión de transición hasta el próximo llamado a elecciones.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Nardoni o Franco Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora de inicio: 19.

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Cilindro de Avellaneda.