De cara a su debut en la Champions League, nada menos que frente a Liverpool, el Atlético Madrid tendrá una baja importantísima: por primera vez en su carrera, Julián Álvarez se perderá un encuentro por lesión y no será de la partida en la visita del Colchonero a Anfield. El atacante de la Selección Argentina no viajará a Inglaterra debido a una molestia en su rodilla que sufrió durante el pasado fin de semana en el encuentro por La Liga.

La Araña tuvo que ser sustituido en el entretiempo frente a Villarreal por Diego Simeone, que mandó al campo al noruego Alexander Sørloth. Si bien el diagnóstico no fue oficializado, Álvarez tendría una distensión y este problema físico lo apartará del duelo ante Liverpool. Será la primera vez en su trayectoria que el atacante argentino se pierde un encuentro por lesión. Tras un mal comienzo, el Atlético de Madrid viene de sumar su primera victoria en la temporada tras vencer 2-0 al Villarreal por la fecha 4 de La Liga.

Los argentinos que sí estarán

Más allá de la ausencia de Álvarez, habrá mucha acción argentina en el cruce entre el Atleti y los Reds. El conjunto español contará con Giuliano Simeone (el único que sería titular), Nahuel Molina, Nicolás González, que debutó con gol ante Villarreal el fin de semana, y Juan Musso, todos dentro de la lista de citados.