Sábado 01 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Reactivación industrial en Neuquén

El plan para devolverle vida a la histórica Planta de Agua Pesada de Arroyito

La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería lanzó una convocatoria a entidades financieras y fondos de inversión para financiar la modernización y el reinicio de la producción en la PIAP, clave para la industria nuclear argentina.

Por Redacción

Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 16:27
La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) inició un llamado a expresiones de interés destinado a entidades financieras nacionales e internacionales, organismos de crédito y fondos de inversión. El objetivo es conseguir financiamiento parcial o total para reactivar, modernizar y operar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito, provincia de Neuquén.

La planta, propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y operada por ENSI, es estratégica para la producción de agua pesada, un insumo esencial en la energía nuclear.

Objetivo: recuperar y modernizar la PIAP

El proyecto busca recuperar la capacidad operativa y realizar una actualización tecnológica integral de las instalaciones, con el fin de reanudar la producción en las dos líneas existentes.
La inversión requerida apunta a poner nuevamente en marcha la fabricación de agua pesada, necesaria para abastecer tanto la demanda nacional como los compromisos de exportación.

En una convocatoria reciente, empresas internacionales manifestaron interés en adquirir agua pesada argentina durante los próximos años, lo que refuerza la necesidad de avanzar con la reapertura de la planta.

Condiciones de la convocatoria

El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, explicó que esta instancia “no implica un compromiso contractual”, sino que busca recabar información y propuestas financieras que definan las condiciones para el futuro financiamiento.

Las entidades interesadas deberán detallar:

  • Monto de financiamiento parcial o total.

  • Plazos y condiciones de repago.

  • Tasas de interés estimadas.

  • Garantías requeridas.

  • Tipo de participación o modalidad de inversión.

  • Experiencia en proyectos industriales o energéticos similares.

Las consultas y propuestas podrán enviarse al correo oficial contacto@neuquen.gov.ar.

