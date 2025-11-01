El romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal parecía avanzar con fuerza, pero todo llegó a su fin de manera abrupta. La pareja, que durante semanas se mostró muy unida en redes sociales, decidió cortar la relación sin hacer demasiado ruido, aunque la información no tardó en filtrarse. Primero fue Yanina Latorre quien confirmó la ruptura, y luego Ángel de Brito aportó un dato que dio un giro inesperado a la historia.

Yanina Latorre reveló en su programa que la separación se dio recientemente y que no hubo un encuentro cara a cara para dar cierre al vínculo. Según detalló, todo se terminó mediante una charla telefónica, ya que la cantante se encuentra en Buenos Aires mientras la joven figura del Barcelona permanece en España. A pesar de la discreción con la que buscaban manejar la situación, la noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de ambos.

El noviazgo había nacido entre idas y vueltas mediáticas y con miles de seguidores atentos a cada paso de la pareja. Por eso, cuando se empezó a hablar de crisis, las especulaciones no tardaron en llegar. Sin embargo, la confirmación de la ruptura no solo trajo tristeza entre los seguidores, sino también nuevos interrogantes sobre qué fue lo que realmente ocurrió.

Mientras se debatía sobre las razones del final, un dato inesperado alimentó aún más la polémica. Ángel De Brito contó que una fuente cercana aseguró haber visto a Nicki Nicole acompañada por Mernuel, uno de los streamers del momento. El encuentro habría sido durante una salida nocturna en la que ambos se mostraron muy cerca.

“Se fueron juntos después de pasar la noche en el mismo lugar”, sostuvo el conductor en redes sociales, marcando así el inicio de una nueva ola de rumores. Además, recordó que la artista había participado recientemente en el stream de Yanina Latorre, lo que para muchos sería una señal de que ya había otro vínculo en puerta.

Este supuesto acercamiento provocó un fuerte eco en redes, donde los usuarios comenzaron a preguntarse si la distancia entre Rosario y Barcelona fue la única causa del quiebre. Otros, en cambio, apuntaron a la posibilidad de que la aparición de un tercero hubiera acelerado la decisión.

Por ahora, ni Nicki Nicole ni el streamer se pronunciaron públicamente sobre el tema. Lamine Yamal, por su parte, mantiene el silencio. Lo cierto es que la historia sigue abierta y las miradas están puestas en los movimientos de la cantante, que podría estar escribiendo un nuevo capítulo de su vida sentimental mucho antes de lo que se esperaba.