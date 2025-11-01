El Masters 1000 de París tendrá una final de película. Jannik Sinner, en modo imparable, aplastó a Alexander Zverev por un categórico 6-0 y 6-1 en apenas una hora y dos minutos, y quedó a una victoria de recuperar el número uno del ranking ATP. Enfrente estará Félix Auger-Aliassime, que venció a Alexander Bublik por 7-6(3) y 6-4 y buscará el golpe grande de su carrera.

Lo del italiano fue una exhibición total. Dueño del partido desde el primer punto, Sinner extendió su racha perfecta en canchas duras bajo techo a 25 triunfos consecutivos, igualando la marca de Pete Sampras. No pierde desde la final del ATP Finals 2023 ante Novak Djokovic y ahora va por su título número 23, el quinto de Masters 1000.

Zverev, visiblemente agotado tras su batalla con Daniil Medvedev, pidió atención médica en el inicio del segundo set, pero nunca logró meterse en partido. El alemán fue una sombra frente a un Sinner que no tuvo piedad y lo barrió con autoridad.

El triunfo instaló al italiano en su 32ª final de carrera y reavivó la pelea por el número uno de la temporada. Si levanta el trofeo este domingo, superará a Carlos Alcaraz en la actualización del ranking.

Del otro lado, Félix Auger-Aliassime vive su propio sueño. El canadiense, número 10 del mundo, mostró solidez y temple en los momentos clave para cerrar un triunfo trabajado sobre Bublik en una hora y 36 minutos. Será su segunda final de Masters 1000, tras la de Madrid 2024, y llega con la ilusión de meterse en las ATP Finals de Turín.

El panorama lo favorece: su principal rival en la lucha por el boleto, Lorenzo Musetti, ya quedó eliminado, por lo que todo dependerá de lo que logre en París. Además, amplió su ventaja en el historial ante Bublik (4-2) y sigue demostrando que cuando está fino, puede competir con los mejores.

La historia entre Sinner y Auger-Aliassime está igualada (2-2). El último antecedente fue en el US Open, donde el italiano se impuso en cuatro sets.