Un hombre fue formalmente acusado por una serie de delitos tras un violento episodio ocurrido en Añelo. La fiscal Eugenia Titanti y la asistente letrada Noelia Stillger le formularon cargos por amenazas agravadas, resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El caso se originó el 26 de octubre, cuando el acusado, identificado como A.D.H., protagonizó un altercado de tránsito que terminó con amenazas con un arma de fuego. Según la investigación, intentó escapar a bordo de una moto y se resistió a su detención, pero fue reducido por la policía.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron un revólver calibre 22 cargado, dinero en efectivo y 28 gramos de cocaína fraccionada, lista para su presunta venta.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía solicitó cuatro meses de investigación y prisión preventiva por el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer el proceso. Titanti destacó que el imputado tiene antecedentes penales y había incumplido reglas de conducta de una condena anterior.

El juez de garantías, Juan Guaita, avaló el planteo del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva por cuatro meses, tiempo en el que se espera completar las pericias y reunir más pruebas sobre el caso.