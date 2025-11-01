En marcha la fecha 11 de La Liga de España, el Atlético de Madrid goleó como local al Sevilla por 3-0, con goles de Julián Álvarez, Thiago Almada, y Griezmann. El duelo de DT argentinos quedó para el Cholo Simeone, quien acumula su tercer triunfo en fila en la competencia local, escalando a la cuarta colocación con 22 puntos, mismas cantidad que el Barcelona, uno menos que el Villarreal que goleó al Rayo 4-0, y 5 del puntero Real Madrid.

Luego de un primer tiempo sin emociones, el desnivel llegó a los 64´, cuando Giuliano Simeone fue goleado dentro del área, y tras revisión en el VAR, el juez pitó la pena máxima, que Julián Álvarez cambió por gol, marcando su 7mo tanto en la temporada.

Con la diferencia el “Aleti” manejó mejor el partido, y nuevamente Giuliano fue protagonista, llegando al fondo y metiendo un pase para Thiago Almada, quien había poco había ingresado, para que en el minuto 77´ponga el 2-0.

La frutilla del postre la puso Griezmann, quien a los 90´centenció un sólido triunfo del equipo del “Cholo”, quien llega entonado a una nueva semana e Champions League.

Por su parte el Sevilla, equipo que dirige Matías Almeida, acumula su segunda derrota en fina, quedó con 13 puntos y en el puesto 11, a cuatro del Getafe, último equipo en entrar a competencia Europea.