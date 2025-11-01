Un mujer denunció ante la Policía y la Fiscalía haber sido víctima de acoso, amenazas y daños por parte de uno de los adolescentes imputados por el asesinato del periodista Juan Caliani, ocurrido en abril de 2024. La víctima de los violentos ataques es una vecina de uno de los jóvenes penalmente responsables del homicidio.

El joven denunciado se encuentra bajo régimen de arresto domiciliario por disposición judicial, aunque vecinos aseguran que fue visto en la vía pública, incluso conduciendo una motocicleta. Según el testimonio incorporado a la denuncia, el hostigamiento incluiría actos de persecución, rotura de objetos personales y agresiones verbales reiteradas, presuntamente con participación de integrantes de su familia.

La denuncia de la vecina se suma a otras versiones que circularon y que vinculan a uno de los imputados con posibles actividades delictivas mientras cumple las restricciones judiciales. En los últimos meses se habrían registrado salidas no autorizadas y presuntas conexiones con entornos ligados al narcotráfico.

Pancho Casado en Los Sábados son de la AM por AM 550, en diálogo con el Ministro de Seguridad Matías Nicolini, le consultó sobre la denuncia de la vecina y funcionario expresó que estaba al tanto del reporte.

El crimen de Juan Caliani tuvo lugar el 1 de abril de 2024, cuando dos menores de edad ingresaron a su vivienda con fines de robo y lo atacaron con un arma blanca, provocándole la muerte frente a sus padres. Ambos adolescentes, de 16 y 17 años al momento del hecho, fueron declarados penalmente responsables por homicidio en ocasión de robo en mayo de este año.

Actualmente, los acusados permanecen bajo medidas cautelares en el marco de un régimen tutelar, mientras se aguarda el inicio del juicio de cesura, programado para el 26 de noviembre. En esa instancia, el Tribunal deberá determinar la pena que corresponderá a cada uno de los implicados.