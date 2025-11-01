El universo de la moda recibió a una nueva cara que promete dar que hablar. Lucio Muscari, el hijo de José María Muscari, debutó oficialmente como modelo y lo hizo rodeado de flashes, aplausos y con un look que capturó todas las miradas. La noticia tomó fuerza rápidamente luego de que el reconocido director teatral compartiera en sus redes los primeros registros de este momento que marca un antes y un después en la vida del adolescente.

Horas antes del desfile, José María Muscari se encargó de mostrar el detrás de escena con la emoción a flor de piel. En los videos que publicó, se lo ve acompañando a su hijo por el backstage mientras le pregunta si está nervioso. Con una honestidad desarmante, Lucio Muscari respondió que sí, aunque el entusiasmo por la experiencia se imponía sobre cualquier incertidumbre. Entre risas, saludos y cámaras de por medio, padre e hijo compartieron un instante lleno de complicidad.

Para esta primera presentación, Lucio Muscari lució un outfit total black que combinó elegancia y modernidad. Traje oscuro, tiradores que sumaron carácter y un moño con transparencias que se convirtió en el toque estrella del estilismo. Con soltura y actitud firme, posó en la previa del desfile conquistando la lente y demostrando que estaba listo para dar el siguiente paso.

“Debut de @lucio_muscariok en mundo pasarela”, celebró José María Muscari, orgulloso del camino que su hijo comienza a recorrer. Además, mostró a los modelos que compartieron escena con él, resaltando sus estilos y profesionalismo. “Altísimos looks. Todos los looks son de MH, ¿no? Me encantan. Espectacular”, comentó mientras recorría el sector de camarines.

Con el ánimo de siempre destacar el talento que lo rodea, el artista argentino también se tomó un momento para elogiar a la organizadora del evento: “Amo el evento que organizaste, divino. La facha de tus modelos, no se puede creer”, le dijo, evidenciando su gratitud por el cuidado con el que se preparó cada detalle.

La nueva faceta de Lucio Muscari llega en un momento especial para la familia Muscari, ya que el director viene adelantando proyectos teatrales que tienen una conexión afectiva con su hijo. Entre pasarelas y escenarios, las experiencias compartidas parecen multiplicarse.

Así, en este debut que combinó sueño, moda y emoción, quedó claro que el apoyo del entorno puede ser tan deslumbrante como las luces de un desfile. José María Muscari lo vivió con inmenso orgullo y todo indica que este es solo el comienzo de una carrera que recién empieza a brillar.