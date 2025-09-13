El sábado de La Liga de España tuvo la presentación de los gigantes de la ciudad de Madrid, Atlético y el Real que ganaron sus partidos correspondientes a las 4ª fecha donde no vio acción el argentino Franco Mastantuono, pero marcó el positivo debut de Nicolás González en el equipo dirigido por Diego Simeone.

En el Metropolitano, el Atlético recibió a Villarreal a quien superó 2 a 0 con asistencia de Julián Álvarez en el primero tanto que marcó Pablo Barrios y el segundo del ex Juventus, el extremo que también quiere llegar al Mundial con la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni.

González, además, fue la figura del partido y se fue reemplazado a falta de 14 minutos para el final, después de haber viajado y jugado en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador.

Álvarez, quien también fue titular, sólo jugó en el primer tiempo y luego fue reemplazado por Alexander Sorloth, aunque antes sirvió un pase gol de taco dentro del área.

Mastantuono en el banco

Mastantuono fue suplente en el 2 a 1 del Real ante la Real Sociedad como visitante. El ex River no vio acción, pero fue convocado por el técnico Xabi Alonso y observó en primera fila los goles de Mbapee a los 12 minutos y de Arda Güller a los 44 del primer tiempo para la victoria de su equipo.

Mikel Oyarzabal descontó para los vascos a los 11 del complemento, pero el líder lo aguantó y continúa con puntaje perfecto en el comienzo del certamen español.