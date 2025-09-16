En uno de los grandes desafíos que tiene en el año, River cayó 2-1 ante Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto de Marcelo Gallardo jugó un muy mal primer tiempo, y pese a mejorar en el complemento y terminar descontando, se va con las manos vacías y obligado a remontar la serie el duelo de vuelta en el Allianz Parque, la semana que viene. Gustavo Gómez y Vitor Roque marcaron para el Verdão, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para el Millonario.

No es la noche de River, al que no solamente lo impactó el rápido tanto recibido por parte de Gómez, sino que no supo resetarse y padeció los primeros cuarenta y cinco minutos. Palmeiras presionó, no dejó jugar al Millonario y ganó la batalla del mediocampo, lo que le permitió prevalecer en el juego para generar peligro. Franco Armani tuvo que aparecer para evitar el segundo en un par de ocasiones, y el palo salvó también del segundo a los de Gallardo, que se retiró muy disgustado al vestuario.

Palmeiras sorprendió de arranque y se quedó con el encuentro de ida en el Monumental. (Foto: La Nación)

En el segundo tiempo se vio otra cara de un Millonario que de a poco fue llevando a Palmeiras contra su arco. Con Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio en cancha y abandonando la línea de tres (Juan Portillo pasó de volante), se fue llevando puesto a los paulistas, que no pudieron recuperar la pelota ni contragolpear. En ese contexto iba a llegar primero una polémica en la que el arquero Weverton le cometía un supuesto penal en la salida a Gonzalo Montiel, pero un offside previo del lateral riverplatense anuló esa potencial pena máxima. Luego, llegó el descuento de Lucas Martínez Quarta con un desvío en el camino que ilusionó al Monumental.

Los siguientes minutos el Palmeiras rezó por el final mientras se replegó contra su área con línea de cinco, pero River no encontró los caminos a pesar de su notoria mejoría en base al coraje. La última de Miguel Borja dejó un gusto amargo y la historia terminó con derrota para un Millonario que se va con las manos vacías en el Monumental y tendrá la obligación de ir por la épica en el Allianz Parque en una semana.

River 1-2 Palmeiras, los goles

En la primera acción de riesgo del partido, Palmeiras consiguió un córner y lastimó con el juego aéreo. Andreas Pereira metió un centro al segundo palo y Gustavo Gómez apareció por detrás sin marca para meter un cabezazo de pique al piso sobre el palo derecho de Franco Armani, decretando el 1-0 que silenció el Monumental.

Parecía que el primer tiempo se iba sólo con un gol de diferencia, sin embargo el conjunto brasileño golpeó cerca del entretiempo de contraataque y logró un segundo gol que condiciona aún más a River. Una recuperación de Khellven sobre Marcos Acuña derivó en una réplica en la que José Manuel López dejó mano a mano a Vitor Roque, que la tocó por un costado ante la salida de Armani para decretar el 2-0 para los conducidos por Abel Ferreira.

En un segundo tiempo diferente de River, donde se fue acercado progresivamente al arco rival, el tanto del descuento iba a terminar cayendo a los 43 del complemento. Luego de un toqueteo de izquierda a derecha, Portillo se la cedió a Martínez Quarta, que con espacio para rematar sacó un derechazo que se desvió en el camino y descolocó a Weverton.

Valenzuela y la polémica tras la revisión en el VAR

En la gran polémica de la noche, todos los futbolistas de River reclamaron penal del arquero Weverton a Montiel luego de que el golero brasileño lo impacte cuando salió a cortar un tiro libre. Luego de una larga revisión, el venezolano Jesús Valenzuela generó una insólita situación: a la hora de contar la decisión final, el juez empezó relatando que "había una falta del arquero y tarjeta amarilla" que desató el festejo del público y algunos jugadores. No obstante, terminó comunicando que la decisión final era offisde (había fuera de juego previo del lateral riverplatense), que desató la bronca general en el Monumental.

Palmeiras tuvo varias post 1-0

En un inicio donde el Verdão se mostró muy superior, Armani tuvo que intervenir minutos más tarde ante un remate de Khellven, que llegó por derecha e intentó un derechazo potente ante que fue rechazado el Pulpo. Poco después, un tiro libre de Andreas Pereira volvió a exigir al arquero riverplatense, que se estiró todo lo que pudo para evitar que el remate venenoso del ex Fulham se transformara en el 2-0 de los paulistas.

Sobre los veinte minutos, cayó una nueva ocasión clarísima para un Palmeiras que se mostraba largamente dominador del encuentro ante un River desfigurado en sus formas. Un nuevo corner de Pereira, esta vez sobre el primer palo, encontró la llegada de Lucas Evangelista, que ganó de cabeza pero su testazo dio en el palo.

Así fue el recibimiento para River

En uno de los encuentros clave que tendrá el Millonario en su gran objetivo de conquistar una vez más la Copa Libertadores, la gente respondió con un Monumental abarrotado y un gran recibimiento cuando el equipo salió al campo de juego, esperando por un resultado positivo en la noche de Núñez.

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Juan Carlos Portillo, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Mas Monumental.

El encuentro entre el Millonario y los paulistas será transmisión de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1, desde las 21.

Así llegan al partido

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de un importante triunfo frente a Estudiantes de La Plata por 2-1 en condición de visitante y el DT se fue de UNO con con varias conclusiones positivas. Con la vuelta a la línea de tres, el esquema 3-5-2 le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.

Con decisiones por tomar, el entrenador debe definir el sustituto de Giuliano Galoppo, suspendido. El principal candidato es Kevin Castaño, que corre con ventaja por sobre Matías Galarza Fonda. Además, se espera el regreso de Gonzalo Montiel como carrilero por derecha. La principal duda, sin embargo, se centra quiénes estarán en la zaga: la disputa está entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz.

Palmeiras, por su parte, llega con la moral por las nubes al cruce de cuartos de final, donde se metió tras eliminar a Universitario por 4-0 sin sobresaltos. Con un triplete de Vitor Roque y un gol de Lucas Evangelista, el equipo de Abel Ferreira aplastó 4-1 a Internacional en el Brasileirão y se mantiene como el único escolta en el campeonato local, a solo un punto del líder Flamengo.

De cara al choque del miércoles en Buenos Aires, el técnico tiene dos dudas. En el lateral derecho, el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, pelea con Khellven por un lugar, mientras que en la mitad de la cancha podría aparecer Andreas Pereira, flamante refuerzo del elenco paulista, que se podría meter en el once reemplazando a Mauricio.