La Selección Argentina sigue su buen andar en el Mundial de vóley de Filipinas tras superar por 3-1 a Corea del Sur en un partido disputado en la madrugada del martes. Con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, el conjunto nacional logró su segunda victoria consecutiva y quedó a un paso de asegurar su lugar en los octavos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez mostró una reacción clave en los momentos decisivos, a pesar de no desplegar su mejor versión a lo largo del encuentro. El triunfo quedó condicionado a un resultado favorable de Francia ante Finlandia, que finalmente no se concretó ya que los europeos cayeron 3-2. Este jueves, Argentina enfrentará a Francia en un partido decisivo para definir la clasificación.

Una novedad importante fue el regreso de Luciano De Cecco al sexteto inicial, quien reemplazó a Matías Sánchez en la posición de armador. Con "Cachete" al mando, la formación argentina contó con Pablo Kukartsev como opuesto, Agustín Loser y Joaquín Gallego en la zona central, Luciano Palonsky y Luciano Vicentín como puntas, y Santiago Danani como líbero.

El comienzo del partido fue distinto al debut frente a Finlandia, ya que Argentina arrancó concentrada y se adelantó rápidamente 5-2. Sin embargo, Corea ajustó su saque y complicó a los albicelestes, lo que llevó a Marcelo Méndez a realizar un cambio táctico: ingresó Bruno Lima por Vicentín para aportar mayor peso ofensivo. El primer set se definió en un ajustado 25-22, con un cierre decisivo de Loser.

En el segundo parcial, Argentina mostró irregularidades y permitió que Corea se impusiera 25-23, apoyada en un bloqueo y un ace de Hanyong. A pesar de un buen desempeño de Palonsky, los errores propios afectaron el rendimiento.

El tercer set mantuvo la paridad hasta que Danani realizó una defensa clave y Loser definió en contraataque. Un ace de De Cecco ayudó a Argentina a tomar ventaja (17-14), aunque volvió a sufrir con errores no forzados. La entrada de Tomás Zerba fue fundamental para sostener la ventaja, mientras que Kukartsev, con su brazo caliente, selló el 25-21.

El último set fue el más sólido para Argentina, que mostró mayor contundencia ofensiva y siete bloqueos efectivos. Palonsky y Vicentín destacaron desde el saque, mientras Kukartsev volvió a ser determinante en la red para cerrar el parcial 25-18 y el partido.

Argentina suma así dos triunfos en dos partidos y está muy cerca de avanzar a la próxima fase. Sin embargo, el equipo sabe que todavía tiene margen para mejorar. El duelo del jueves contra Francia será un buen termómetro para medir su nivel en este Mundial.

Formación y puntos de Argentina: De Cecco (4), Kukartsev (21), Loser (12), Gallego (7), Vicentín (20), Palonsky (11), Danani (L). Ingresaron: Martínez (0) y Zerba (2). No jugaron: Sánchez, Giraudo, Armoa, Luengas y Gómez. DT: Marcelo Méndez.