Flamengo y Estudiantes se enfrentan esta noche desde las 21.30 en el mítico estadio Maracaná, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega golpeado tras dos derrotas consecutivas y buscará dar el batacazo en un escenario donde nunca ganó oficialmente.

El Mengão, por su parte, llega con confianza: encadena nueve partidos sin perder y lidera en solitario el Brasileirão, con 47 goles a favor y apenas diez en contra. Filipe Luis, entrenador del conjunto brasileño, calificó el duelo como “el más importante del año”.

Estudiantes, tras eliminar a Cerro Porteño en la fase anterior, buscará un resultado que le permita encarar la vuelta en La Plata con ventaja, pese a su irregular momento y la polémica por el cambio de escudo que agitó a su hinchada.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Datos del partido:

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Andrés Rojas

VAR: Nicolás Gallo

Estadio: Maracaná