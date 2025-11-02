Un neuquino acuchilló a un policía en Roca y quedó detenido

Un Honda Fit gris, chocado en la parte delantera, llamó la atención de los policías de Roca que hacían un patrullaje de rutina. La huida posterior se justificó con lo que hallaron en el interior: armas, droga, guantes negros, pasamontañas y una bolsa de plata. El conductor un neuquino de 35 años que le cortó la frente al policía que lo quería esposar.

Cerca de las 4 de la mañana, los policías de la Comisaría 3° intentaron identificar el vehículo en calle Alsina y Avenida Roca. Pero el conductor aceleró para escapar. Finalmente le bloquearon el paso unas cuadras después, en Belgrano.

Desde el parabrisas se veía la culata de una escopeta. Cuando les pidieron que bajaran, sacó un cuchillo y le cortó la frente a un policía.

El acompañante, de 20 años, de Godoy, no hizo mucho, pero igual terminó esposado. Después lo liberaron porque tiene certificado de discapacidad.

La requisa fue un festival de ilegalidades: una escopeta Maverick calibre 12-70 con 25 cartuchos, revólver Pasper calibre 22 con 50 balas, dos cuchillos, guantes, pasamontañas, cargador y casi un millón de pesos en billetes de alta denominación.

La fiscalía prepara la acusación por la tenencia de armas y atentado y resistencia a la autoridad.