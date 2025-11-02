Cada vez que Mercurio inicia su marcha retrógrada, el calendario astral se sacude. Y noviembre de 2025 no será la excepción. Según adelantó Jimena La Torre, este mes vendrá cargado de energía introspectiva y desafíos en comunicación, dinero y vínculos personales. “En noviembre tenemos una cantidad de planetas muy fuerte y lo más importante es que Mercurio va a estar retrógrado, así que tenemos que prestarle atención”, advirtió la astróloga, que invitó a sus seguidores a tomar nota y no desesperar.

De acuerdo con su análisis, el planeta de las comunicaciones retrocederá entre Sagitario y Escorpio entre el 9 y el 29 de noviembre, generando idas y vueltas en acuerdos, viajes y decisiones financieras. Jimena La Torre explicó que este tránsito obligará a “repensar los planes, frenar la ansiedad y evaluar qué proyectos merecen seguir adelante”. Además, resaltó que el clima astral combinará la impulsividad sagitariana con la profundidad escorpiana, un mix potente que puede despertar emociones intensas o decisiones apresuradas si no se canaliza bien.

Los signos de Fuego y de Agua serán los más movilizados. “Se ponen una pila los del primer decanato de Aries, Leo y Sagitario, y también los del último decanato de Cáncer, Escorpio y Piscis, porque este tránsito les va a mover las cuentas”, apuntó la experta. La recomendación, según ella, es no hacer gastos innecesarios, evitar discusiones y dejar que las cosas fluyan sin forzar resultados.

Pero Mercurio no será el único protagonista. Saturno seguirá en retrógrado desde Piscis y pedirá paciencia, especialmente a quienes arrastran tensiones familiares o laborales. Júpiter, por su parte, retrocederá en Cáncer, invitando a revisar los proyectos hogareños y el modo en que se administra la energía dentro de casa. A esto se sumará Marte en Sagitario, que promete una cuota extra de impulso, ideal para quienes sepan dosificarlo.

Como si fuera poco, el mes también traerá el Portal 11/11, que Jimena define como un momento de apertura y maestría personal. Y hacia el final de noviembre, la luna nueva en Escorpio marcará el punto justo para renovar intenciones y dejar atrás lo que ya no suma.

En síntesis, será un mes de revisión más que de acción. Un período para frenar, observar y ajustar. Como resume Jimena La Torre, la clave estará en “entender que los retrocesos también pueden ser oportunidades para mirar distinto”.