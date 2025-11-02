Desde las 20.30hs en el Monumental, River recibe a Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Luego de la eliminación de Copa Argentina, el Millonario buscará mejorar su producción.

En el medio de una crisis futbolística, el River de Gallardo va por la recuperación de local, comenzar a apagar silbidos, y encaminar el rumbo para conseguir los objetivos de meterse en Copa Libertadores, y ganar un título en la temporada. En la actualidad tiene 52 puntos en la anula, uno menos que Boca, quien está segundo y metiéndose directamente a Libertadores.

En la Zona B del Clausura están quintos con 21 puntos, a cuatro de Vélez que está cuarto y a seis de la punta. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular. Para recibir al lobo, Gallardo no contará con Gonzalo Montiel por esguince de rodilla, Volvería Enzo Pérez en el mediocampo y jugaría Jaime de titular.

Por la tarde del sábado, Stéfano Di Carlo es el nuevo presidente de River Plate por los próximos 4 años, luego de cerrarse unos comicios históricos para la institución de Núñez de la que participaron más de 26 mil socios.

Por su parte Gimnasia, llega sumergido en una dura realidad institucional luego de una asamblea polémica que terminó con disturbios. Llega de perder el clásico ante Estudiantes 2-0, y necesita sumar pensando en la permanencia. Tiene apenas 29 en la anual, cinco por encima de Aldosivi. En la zona acumula 13 puntos, por lo pronto fuera de zona de clasificación.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia LP: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido:

Hora: 20.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Monumental.