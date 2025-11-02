De regreso en la Argentina y con una agenda llena de compromisos por su paso en MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes encontró el momento perfecto para detener el ritmo y disfrutar de lo más importante: su familia. Lejos de Inglaterra, donde vive junto a Enzo Fernández y sus hijos, la joven influencer organizó una celebración inolvidable para Benjamín, el menor del clan, que cumplió dos años.

A través de sus redes sociales, Valentina Cervantes compartió imágenes y videos de la megafiesta, que combinó ternura, color y una impronta futbolera imposible de pasar por alto. En el clip principal se puede ver al pequeño sentado sobre un enorme inflable negro, rodeado por globos y pelotas en tonos azules, celestes y blancos, los colores de la Selección. La sonrisa de Benjamín bastó para confirmar que la mamá había pensado cada detalle con amor.

Entre los momentos más comentados de la publicación, Valentina mostró el instante en que levanta a su hijo en brazos mientras los invitados le cantan el feliz cumpleaños. El fondo, decorado con guirnaldas, luces y una imponente pared de globos, aportó un toque festivo y familiar a la escena.

La torta, como era de esperar, fue la estrella de la mesa. Un diseño de cuatro pisos, inspirado en una cancha de fútbol con pelota incluida, se llevó todos los elogios de los seguidores. La modelo y cocinera amateur, que en los últimos meses ganó notoriedad por su talento en el reality culinario, dejó claro que también tiene buen gusto para organizar eventos.

Además, Valentina mostró el souvenir elegido para los invitados: un álbum de figuritas personalizado, repleto de imágenes de Benjamín en versión sticker. “El detalle más tierno de todos”, escribieron algunos usuarios al ver el recuerdo que cada niño se llevó a casa.

Aunque Enzo Fernández no pudo estar presente por sus compromisos con el club inglés donde juega, Valentina se encargó de que la ausencia no empañara la celebración. Rodeada de su familia, amigos y sus dos hijos, la rosarina disfrutó de una jornada llena de risas y emoción.

En las redes, los seguidores destacaron la calidez del festejo y la manera en que Valentina logró equilibrar su faceta televisiva con la maternidad. Y aunque el futbolista no estuvo físicamente, su presencia se sintió en cada detalle celeste y blanco, en una fiesta donde la felicidad familiar volvió a ser la gran protagonista.