Lionel Messi, el capitán argentino y estrella de Inter Miami, se apresta a tomar una decisión trascendental para su futuro: en los próximos días firmará la extensión de su contrato con el club estadounidense, asegurándose mantenerse activo al menos hasta el Mundial 2026.

El vínculo actual de Messi vencería a fines de este año, pero tras largas negociaciones, el astro consensuó un nuevo contrato multianual que, según fuentes cercanas, será anunciado oficialmente dentro de los próximos diez días. Se trata de un paso crucial que no solo garantiza su continuidad en la MLS, sino que también marcará lo que podría ser su último contrato como futbolista profesional.

El capitán albiceleste todavía no confirmó su presencia con la Selección Argentina en el Mundial 2026, pero su continuidad en Inter Miami lo pone en carrera para disputar la cita mundialista si así lo decide. “Por edad lo más lógico es que no llegue, pero estoy ilusionado y con ganas. Voy día a día, partido tras partido”, señaló Messi hace unas semanas.

Esta temporada, Inter Miami se ubica sexto en la Conferencia Este de la MLS, en plena lucha por el Supporters’ Shield, y Messi continúa brillando: suma 20 goles en 21 partidos, consolidándose como candidato al premio al Jugador Más Valioso y convirtiéndose en apenas el quinto jugador en lograr 20 goles en temporadas consecutivas en la liga.

Además de su desempeño individual, la noticia de la renovación asegura que Messi seguirá siendo la gran estrella de Inter Miami para la apertura del Miami Freedom Park Stadium, programada para finales de 2026, y permitirá al club mantener la estructura competitiva que lo llevó a semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf y a una destacada participación en el Mundial de Clubes.