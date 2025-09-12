Marcelo Gallardo, entrenador de River, llevó adelante una renovación del plantel que implicó la salida de varios futbolistas que quedaron fuera de sus planes para el segundo semestre de 2025. La incorporación de cuatro refuerzos y el regreso de Sebastián Boselli y Lautaro Rivero consolidaron el nuevo grupo, mientras los jugadores descartados fueron encontrando nuevos destinos.

Entre los futbolistas que dejaron River se encuentran Gonzalo Tapia, Leandro González Pírez, Rodrigo Aliendro, Matías Rojas, Adam Bareiro, Santiago Simón, Manuel Lanzini y Matías Kranevitter. Cada uno inició una etapa distinta en sus carreras tras despedirse del club de Núñez.

Los borrados por Gallardo uno por uno

Gonzalo Tapia fue cedido a San Pablo por 18 meses con una opción de compra de 2 millones de dólares condicionada a objetivos. El delantero llegó a River a comienzos de 2025 proveniente de Universidad Católica, pero apenas disputó 7 partidos y acumuló 200 minutos sin goles ni asistencias.

Leandro González Pírez se desvinculó tras el Mundial de Clubes y firmó un contrato por dos años con Estudiantes de La Plata, club en el que ya había estado a préstamo hace casi una década. Actualmente es titular en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez y lleva anotados dos goles.

Rodrigo Aliendro firmó con Vélez hasta diciembre de 2027 luego de una negociación prolongada. Fue presentado con gran expectativa y ya se consolidó como pieza clave en la formación titular del club.

Matías Rojas rescindió su contrato tras jugar solo ocho meses y muy pocos minutos en River. Su nuevo club es Portland Timbers de la MLS. Su salida se facilitó porque ocupaba un cupo de extranjero y tenía un salario alto, mientras que en River no contaba con oportunidades.

Adam Bareiro fue transferido a Fortaleza, que pagó 1,8 millones de dólares por el 50% de su pase, con una cláusula de 1,7 millones adicionales por objetivos cumplidos. Además, River recibió un millón por el préstamo. A pesar de la operación, su rendimiento todavía no es el esperado: acumuló 9 partidos sin goles y falló un penal.

Santiago Simón fue vendido a Toluca, de México, que abonó 3,5 millones de dólares por el 50% de su pase y tiene una obligación de compra adicional basada en objetivos. El mediocampista no jugó en el Mundial de Clubes y quedó fuera del plantel tras ese torneo.

Manuel Lanzini dejó River para sumarse a Vélez sin costo, firmando un contrato hasta diciembre de 2026. Su salida permitió que pueda jugar en todas las competencias con su nuevo club, donde ya debutó bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto.

Dónde están los borrados de Gallardo en River.

Matías Kranevitter fue el último de los marginados en resolver su situación. Logró salir con el pase en su poder y firmó por un año con Fatih Karagümrük, equipo de Turquía.

Esta limpieza del plantel refleja la intención de Gallardo de armar un grupo competitivo y renovado de cara a los próximos desafíos de River, mientras los futbolistas descartados buscan relanzar sus carreras en distintos destinos nacionales e internacionales.