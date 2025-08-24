La verdad del romance de Sabrina Rojas con un jugador de la Selección Argentina: “Pasaron toda la noche juntos”

Desde su separación del Tucu López, Sabrina Rojas disfruta de su soltería con la misma intensidad que antes disfrutaba de la vida en pareja. Es que, pese a que ella insiste en que no busca comprometerse, lo cierto es que los rumores de romance comenzaron a rodearla con fuerza en las últimas semanas. Pero el revuelo llegó cuando se supo que su nuevo amor sería, ni más ni menos, que un futbolista que brilla en la elite mundial y viste la camiseta de la Selección Argentina.

En LAM (América TV), Pepe Ochoa lanzó una bomba que rápidamente se viralizó. Según contó, Sabrina Rojas habría compartido una salida íntima con Nicolás González, delantero de la Selección Argentina y actual jugador del Atlético de Madrid. “Estuvieron el fin de semana en Chana, toda la noche juntos, hubo roce de labios y se fueron juntos”, aseguró el periodista, instalando la versión del romance.

Asimismo, Pepe Ochoa agregó que, aunque parecía un rumor pasajero, las pruebas eran claras. “Ella hizo tele, tiene muchos escándalos y tiene hijos. Él juega al fútbol, es argentino, pero es crack afuera y está de vacaciones en el país”, explicó, dando a entender que el vínculo se habría dado en plena visita del futbolista a Buenos Aires.

La situación tomó aún más vuelo porque Nicolás González se separó recientemente de Paloma Silberberg, su pareja de años. El periodista recordó que Paloma reaccionó con ironía en redes sociales tras las imágenes de Sabrina y Nicolás. “Paloma subió una historia posterior a eso diciendo ‘Acá estoy muy molesta y enojada’, irónica y como diciendo ‘no pasa nada’”, expuso, dejando entrever que la aparición de Sabrina Rojas habría sido un detonante.

A esta versión se sumó Fede Flowers, quien también dio su aporte sobre la ruptura del futbolista. “Están separadísimos. Está todo tan mal que ya están bloqueados”, enfatizó en su programa, confirmando que la relación de Nico González con Paloma Silberberg quedó definitivamente en el pasado. Incluso comentó que ella borró todas las fotos compartidas con él en redes sociales.

El dato más llamativo es que hasta hace pocas semanas la pareja parecía unida. “Han estado en Eurodisney el 5 de julio, no hace mucho, la separación es reciente”, explicó Flowers, remarcando que la ruptura fue tan veloz como inesperada. Ese contexto alimenta aún más las sospechas sobre la conexión con la conductora de Pasó en América.

Por ahora, ni Sabrina Rojas ni Nicolás González salieron a dar declaraciones públicas. Vale recordar que hace algunas semanas fueron vistos en un boliche muy pegados y ella desmintió los rumores marcando que él estaba en pareja. Sin embargo, ahora eso no la puede detener, por lo que no se descarta que próximamente confirmen el romance.