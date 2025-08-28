Luego de publicar una prelista la semana pasada, Lionel Scaloni confirmó a los convocados definitivos de la Selección Argentina para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La lista se redujo solamente en dos apellidos, de 31 a 29, con Facundo Medina y Ángel Correa como los omitidos. Además, serán los últimos encuentros de Lionel Messi en la historia del certamen.

En la lista se destacan la permanencia de algunos nombres que representan recambio dentro del plantel: Alan Varela, mediocampista del Porto y José Manuel López, con un gran presente en Palmeiras, candidato a ganar la Copa Libertadores, tendrán su primera citación. Por otro lado, Julio Soler del Bournemouth inglés, Franco Mastantuono, la nueva figura de Real Madrid, y Claudio Echeverri, que acaba de llegar al Bayer Levekusen a préstamo de Manchester City, vuelven a integrar una convocatoria.

Además, la lista marca los regresos de Gonzalo Montiel y el neuquino Marcos Acuña, dos futbolistas de River que vuelven a ponerse la camiseta de la Selección tras superar las lesiones y bajones de rendimiento que los dejaron afuera en la convocatoria anterior. Ellos tres son, junto a Leandro Paredes, referente de Boca, los únicos futbolistas que militan en el fútbol argentino que aparecen en la citación de Scaloni.

Cuándo juega Argentina

A diferencia de las jornadas anteriores, la albiceleste será anfitriona en el primer partido. El compromiso será el jueves 4 de septiembre a las 20.30 ante Venezuela en el estadio Monumental. Cinco días después, el 9 de septiembre a las 20, visitará a Ecuador en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil para cerrar definitivamente su participación en Eliminatorias.