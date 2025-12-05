La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó el operativo especial que se desarrollará entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, reforzando la asistencia, prevención y respuesta en rutas y zonas estratégicas de la provincia.
Los equipos de la Secretaría estarán presentes con unidades de respuesta inmediata (URI + ambulancia) en los siguientes puntos:
-
Arroyito y El Chocón en Ruta 22 y Ruta 237
-
Bajada Colorada y Collón Curá en Ruta 237
-
Paso Internacional Pino Hachado en Ruta 242
-
Mari Menuco en Ruta 51 a la altura del Compensador
-
Tráiler en Tratayén en Ruta 7.
Se recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informado por los canales oficiales