La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó el operativo especial que se desarrollará entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, reforzando la asistencia, prevención y respuesta en rutas y zonas estratégicas de la provincia.

Los equipos de la Secretaría estarán presentes con unidades de respuesta inmediata (URI + ambulancia) en los siguientes puntos:

Arroyito y El Chocón en Ruta 22 y Ruta 237

Bajada Colorada y Collón Curá en Ruta 237

Paso Internacional Pino Hachado en Ruta 242

Mari Menuco en Ruta 51 a la altura del Compensador

Tráiler en Tratayén en Ruta 7.

Se recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informado por los canales oficiales