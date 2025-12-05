¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Seguridad vial

Neuquén implementa un operativo especial en las rutas durante el fin de semana largo

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó los puntos de la provincia en los que estarán las unidades de respuesta rápida.

Por Lucas Sandoval
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 19:21
Piden a la población circular con precaución, respetar las indicaciones e informarse por los canales oficiales sobre el clima y el estado de las rutas.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó el operativo especial que se desarrollará entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, reforzando la asistencia, prevención y respuesta en rutas y zonas estratégicas de la provincia.

Los equipos de la Secretaría estarán presentes con unidades de respuesta inmediata (URI + ambulancia) en los siguientes puntos:

  • Arroyito y El Chocón en Ruta 22 y Ruta 237 

  • Bajada Colorada y Collón Curá en Ruta 237

  • Paso Internacional Pino Hachado en Ruta 242

  • Mari Menuco en Ruta 51 a la altura del Compensador

  • Tráiler en Tratayén en Ruta 7.

Se recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informado por los canales oficiales

