Saldo positivo para el juvenil Fernández en su primer Mundial de Canotaje

Culminó el mundial de Canotaje, especialidad Maratón en Croacia. Neuquén contó con cuatro representantes en diferentes categorías, donde las miradas estaban puestas en el juvenil Joaquín Fernández, quien culminó en la quinta colocación “pude disfrutar la regata de principio a fin. Es muy lindo sentir esa adrenalina. Muy contento por el resultado”.

Expectativas más que cumplidas para el juvenil palista del club Biguá, que viene de un título argentino, buena presentación del Descenso del Sella, y ahora quedar entre los mejores cinco del mundo en el Mundial de Maratón.

En el K1, 22.6 kilómetros. Registró un tiempo de 1 hora 39:25,13, quedando a dos minutos del líder, “Me dejó sensaciones muy buenas, pude disfrutar la regata de principio a fin. Es muy lindo sentir esa adrenalina. Muy contento por el resultado “expresó a Grito Sagrado.

Por otro lado, destacó la preparación que viene haciendo, en primer término en Neuquén, y posteriormente en España: “Quedé muy satisfecho a la ahora del cambió físico y mental. Estoy contento por el trabajo de entrenamiento que hicimos, faltó más tiempo para mejorar algunas cosas pero estoy muy conforme”.

“La experiencia en Europa fue increíble, me voy con una experiencia muy linda y conociendo gente interesante, que me ayudó. En España con el Rio del Sella, que me dieron una mano grande y que me sirvió para todo”.