Hockey masculino, un proceso que tuvo su premio en el Argentino de Córdoba

El fin de semana en Córdoba, el seleccionado neuquino de Hockey masculino consiguió el segundo lugar en el Argentino B y el ascenso a la principal categoría para el 2026. Logro que consiguiera luego de estar 17 años ausentes, y que cumpliera en su retorno.

“Este proceso viene en el 2017 con nenes de 8 años, que hoy son nuestro sub 16” dice Gastón González, coordinador de selecciones, quien destacó que “El hockey de caballeros en la región está en crecimiento. En infantiles, torneo sub 16 varoncitos, un torneo integración con 14 equipos”.

El seleccionado, comandado por Esteban Acevedo, y Matías Franco como Jefe de Equipo, contó con jugadores de diferentes localidades de la provincia, que se ensambló en la Terminal, y que mostraron tener buena técnica individual y destreza física. “Sabíamos que íbamos a ser competitivos, el 2-2 con Chile se nos abrió, pudimos ganarle a Bahía Banca que tiene mejor desarrollo, y superamos a Santa Fe. San Juan tiene jugadores con proceso de leoncitos y fuimos dignos participantes”.

Además del logro colectivo, también se confirmó a Benjamín Graffigna como el mejor arquero del torneo. El oriundo de Chos Malal la última semana fue confirmado como integrante del próximo campus de entrenamiento de la selección Argentina en el CENARD.

Por otro lado, Acevedo había expresado que “buscábamos que los chicos participen en un torneo de importancia y con rose con chicos de su edad” agregando demás que “Cuesta mucho el desarrollo porque competimos con otros deportes como el fútbol. Por clubes tenemos 5 como máximo en esta categoría. La idea era hacer un desarrollo desde el año pasado. Ahora necesitamos más roce con otros seleccionados o clubes de otras provincias”

Ahora se viene el objetivo de seguir formando y campar más jugadores dentro de una disciplina que corre desde atrás con relación a otras. El objetivo estará en el 2026 donde jugarán la principal categoría contra los seleccionados principales del país.