En las últimas horas, Thiago Medina sorprendió a todos sus seguidores al compartir imágenes inéditas de las secuelas físicas que le dejó el grave accidente en moto que sufrió hace poco más de un mes. El ex participante de Gran Hermano estuvo internado durante varias semanas en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde atravesó un delicado cuadro que puso en alerta tanto a su familia como a sus fanáticos.

El impacto del choque contra un auto lo llevó a pasar por varias cirugías y a permanecer en estado reservado, mientras sus seres queridos organizaban cadenas de oración para pedir por su recuperación. Tras días de incertidumbre, el 9 de octubre Thiago Medina recibió finalmente el alta médica y abandonó el hospital visiblemente emocionado, listo para continuar el tratamiento en su casa.

Sin embargo, en medio de su recuperación, el joven decidió enfrentar los comentarios que ponían en duda la gravedad del accidente. Desde su cuenta de Instagram, Thiago Medina respondió con firmeza a quienes insinuaron que había exagerado la situación o que no tenía marcas reales del impacto.

Para despejar cualquier tipo de sospecha, Thiago Medina se tomó varias fotos frente al espejo mostrando con claridad las cicatrices profundas que le dejó el siniestro. En las imágenes, se aprecian las marcas en su abdomen y costillas, huellas que él mismo definió como “las que le salvaron la vida”.

“Para todos los que me mandan que es todo mentira, acá está para que vean que no miento. Tengo otra más en la costilla. Y gracias a esas dos cicatrices me salvaron la vida. Gracias a Dios”, expresó en un posteo contundente, acompañado de un tono de alivio y orgullo por haber superado el peor momento.

Minutos más tarde, compartió más fotos y reflexionó sobre lo vivido: “Saber que gracias a estas cicatrices sigo vivo es algo que me va a marcar para toda la vida”. Además, cuestionó la falta de sensibilidad de quienes dudaron del episodio que casi termina en tragedia.

“Subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso”, aseguró, molesto por las versiones que minimizaron el accidente. Para cerrar, Thiago Medina agradeció a quienes se mantuvieron cerca de él durante su recuperación. “Espero que con esto ya se les vayan las dudas. Gracias a Dios estoy acá, y gracias a todos ustedes que oraron por mí”.