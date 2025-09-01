Histórico podio y ascenso para Neuquén en el Argentino Sub 16 masculino de hockey

Se jugó el fin de semana le Argentino de Selecciones Sub 16 de Hockey en ambas ramas y en todas sus categorías. En diferentes escenarios se presentaron los equipos regionales, donde Neuquén fue subcampeón en caballeros del Argentino B, y Rio Negro en damas pero en la C.

Desde el 2008 que Neuquén no presentaba un equipo a nivel seleccionados en el Argentino categoría Sub 16, y en Córdoba el retorno fue de la mejor forma, consiguiendo el subcampeonato en la B, y ascenso a la A del 2026.

El equipo que dirigió Esteban Acevedo, acompañado por Matías Franco, quedó en segundo lugar en la general por encima del seleccionado de Chile, de Bahía Blanca y Santa Fe. Y en la definición cayó ante San Juan, campeón de la competencia. En por premios individuales, Benjamín Graffigna fue elegido el mejor arquero del torneo.

Rio Negro le ganó en el debut a Neuquén y se encaminó a la final - foto FNH

el objetivo se cumplió con creces, como entrenador buscábamos que los chicos participen en un torneo de importancia y con rose con chicos de su edad.. Cuesta mucho el desarrollo porque competimos con otros deportes como el fútbol. Por clubes tenemos 5 como máximo en esta categoría. La idea es hacer un desarrollo desde el año pasado. Jugamos con asociaciones y Federación con chicos que ya juegan desde Sub 12. Expresó el DT Acevedo.

Por su parte en damas, se jugó el Argentino C en Ciudad Deportiva de Neuquén. El seleccionado de Misiones se quedó con el título luego de superar 2-1 en la final a Rio Negro, quien consiguió un lugar en el Argentino B 2026.

El seleccionado local terminó en la quinta colocación, luego de ganarle a Chaco y San Luis en los cruces mano a mano. La asociación Noroeste ocupó el tercer lugar del podio, derrotando en el cotejo por el bronce a Unión del Centro.