Histórico podio y ascenso para Neuquén en el Argentino Sub 16 masculino de hockey

Se jugó el fin de semana le Argentino de Selecciones Sub 16 de Hockey en ambas ramas y en todas sus categorías. En diferentes escenarios se presentaron los equipos regionales, donde Neuquén fue subcampeón en caballeros del Argentino B, y Rio Negro en damas pero en la C.
Desde el 2008 que Neuquén no presentaba un equipo a nivel seleccionados en el Argentino categoría Sub 16, y en Córdoba el retorno fue de la mejor forma, consiguiendo el subcampeonato en la B, y ascenso a la A del 2026.
El equipo que dirigió Esteban Acevedo, acompañado por Matías Franco, quedó en segundo lugar en la general por encima del seleccionado de Chile, de Bahía Blanca y Santa Fe. Y en la definición cayó ante San Juan, campeón de la competencia. En por premios individuales, Benjamín Graffigna fue elegido el mejor arquero del torneo.
el objetivo se cumplió con creces, como entrenador buscábamos que los chicos participen en un torneo de importancia y con rose con chicos de su edad.. Cuesta mucho el desarrollo porque competimos con otros deportes como el fútbol. Por clubes tenemos 5 como máximo en esta categoría. La idea es hacer un desarrollo desde el año pasado. Jugamos con asociaciones y Federación con chicos que ya juegan desde Sub 12. Expresó el DT Acevedo.
Por su parte en damas, se jugó el Argentino C en Ciudad Deportiva de Neuquén. El seleccionado de Misiones se quedó con el título luego de superar 2-1 en la final a Rio Negro, quien consiguió un lugar en el Argentino B 2026.
El seleccionado local terminó en la quinta colocación, luego de ganarle a Chaco y San Luis en los cruces mano a mano. La asociación Noroeste ocupó el tercer lugar del podio, derrotando en el cotejo por el bronce a Unión del Centro.