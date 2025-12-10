En medio de una ola de rumores que apuntaban a una posible separación, Pedro Rosemblat decidió salir al cruce de las versiones que lo involucraban junto a Lali Espósito. En las últimas semanas, diferentes señales despertaron sospechas sobre una supuesta crisis, especialmente después de que se destacara la ausencia del conductor en el lanzamiento de “Lali: la que le gana al tiempo”, el reciente documental de Netflix sobre la artista. El silencio de ambos en sus redes no hizo más que alimentar la inquietud entre los fanáticos.

Mientras Lali Espósito optaba por no referirse a la situación, manteniendo un perfil bajo frente a las consultas públicas, los comentarios crecieron con fuerza. La pareja, que blanqueó su relación en febrero de 2024, había logrado mantenerse al margen de la exposición, pero esta vez los rumores lograron instalarse con insistencia. Fue entonces cuando Pedro Rosemblat eligió intervenir, rompiendo con su habitual reserva sobre su vida íntima.

A través de sus historias de Instagram, el conductor sorprendió a todos al comenzar su mensaje con un tono serio: “Las versiones periodísticas son ciertas”. La frase sembró desconcierto inmediato. Sin embargo, pocos segundos después reveló que se trataba de una humorada, ampliando la toma y mostrando a Lali a su lado, mate en mano. Entre risas, completó: “Esta pareja está muerta… muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors”.

La reacción espontánea de Lali Espósito, que estalló en carcajadas frente al chiste, sirvió como confirmación visual de que la relación sigue más sólida que nunca. Además, aprovechó la aparición para acompañar la promoción del festival que Pedro Rosemblat y el equipo de Gelatina preparan para el próximo 19 de diciembre en Argentinos Juniors, donde participarán Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet, entre otros invitados especiales.

El evento promete una experiencia distinta, con jingles en vivo, humor, música y cultura popular, un salto de producción que marca el crecimiento del programa en este 2024. En ese marco, la broma de Pedro cobró total sentido, convirtiéndose en una estrategia lúdica para despejar rumores y, al mismo tiempo, impulsar el festival.

A la par de este revuelo, los programas de espectáculos también se hicieron eco. En Carnaval Stream, Viviana Canosa puso en duda la relación tras notar “distancia” en una entrevista reciente. Damián Rojo reforzó la teoría al remarcar la supuesta ausencia del conductor en el documental. Sin embargo, desde su cuenta de X, Ángel de Brito compartió una foto de Pedro Rosemblat en el evento, desmintiendo por completo la versión. “Los rumores de Vivi fallando”, ironizó el conductor.

La polémica continuó cuando Yanina Latorre, desde SQP, arremetió contra Canosa al asegurar: “Pedro estuvo presente. Dios. Otra que pega por ideología”. Con opiniones cruzadas, la realidad quedó a la vista: más allá del ruido mediático, Lali Espósito y Pedro Rosemblat siguen apostando a su relación, acompañándose tanto en lo personal como en lo profesional.