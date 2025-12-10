¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Alerta por un nuevo caso en Neuquén

Una beba de dos meses sigue internada por tos convulsa y piden reforzar la vacunación

La pequeña está en el Hospital Heller, estable y aislada por un cuadro de coqueluche. Es el quinto caso confirmado en la provincia en el último año y preocupa la vulnerabilidad de los bebés que aún no completaron el esquema de vacunación.

Por Redacción

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 15:54
PUBLICIDAD
La beba está internada en el hospital Heller

El Hospital Heller mantiene internada a una beba de apenas dos meses con un cuadro de tos convulsa. La niña llegó con síntomas respiratorios y permanece en el área de Pediatría con oxígeno y aislamiento. Según explicaron desde el centro de salud, está acompañada por su familia, estable y evolucionando dentro de un cuadro considerado de bajo riesgo. Ya tenía aplicada la primera dosis de la vacuna quíntuple, correspondiente a su edad.

Este nuevo caso se suma a los que se confirmaron en la provincia entre octubre de 2024 y octubre de 2025. De los cuatro casos detectados este año, tres fueron en bebés menores de seis meses, el grupo más frágil frente a esta enfermedad porque aún no completaron la vacunación.

La tos convulsa —o coqueluche— es una infección muy contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser o estornudar. Y si bien en chicos más grandes o adultos puede pasar con síntomas leves, en los lactantes puede complicarse rápidamente.

La tos que no frena: cómo se manifiesta

Los primeros signos suelen aparecer entre una semana y diez días después del contagio. Al comienzo, la tos se presenta sobre todo a la noche o de madrugada y ese período es el de mayor contagio. La fiebre suele ser nula o muy baja.

Con el correr de los días, la enfermedad entra en su fase más fuerte: una tos intensa, en accesos repetidos, que puede venir acompañada de una inspiración brusca y, en muchos casos, vómitos inmediatamente después del ataque de tos.

Vacunación y prevención

La vacuna contra la tos convulsa es gratuita y forma parte del Calendario Nacional. En los bebés el esquema arranca a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos posteriores a los 15–18 meses, a los 5 años y a los 11 años. Luego, refuerzos cada 10 años.

También se vacuna a embarazadas a partir de la semana 20 para proteger al bebé durante los primeros meses, y al personal de salud o convivientes de recién nacidos prematuros.

Las autoridades insisten en no postergar las dosis y recuerdan que, ante la aparición de un caso, se controla a los contactos cercanos para completar esquemas y evitar nuevos contagios.

Consejos de una experta

En diálogo con Mejor Informado la infectóloga Luciana Moya explicó que la tos convulsa “es una enfermedad bacteriana que se transmite por gotitas y que puede afectar a toda la población, aunque en los menores de seis meses es más grave porque el impacto es mayor”.

Recalcó que “la vacunación como primera medida es lo más importante”, y recordó que después del esquema de la infancia, que termina a los 11 años, “hay refuerzos cada diez años y es clave chequear que se cumplan”.

Señaló además que en la provincia se mantiene la alerta “por el contexto, ya que hubo un crecimiento de casos a nivel país: se registraron 700 y murieron siete chicos”. Sobre el abordaje de la enfermedad indicó que se aísla al paciente y se estudia a los contactos, y que en los más vulnerables “se decide medicarlos aunque no manifiesten síntomas”.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD