Oficializaron los 55 deportes de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Luego de varias idas y vueltas y trabajando a contrarreloj, la organización de los I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento oficializó que serán 55 los deportes que le darán vida a la cita que tendrá a Rosario como epicentro nacional del 9 al 14 del corriente.
De esta primera gran convocatoria formarán parte 41 disciplinas convencionales y 14 adaptadas, de las cuales 11 van a coincidir compitiendo en simultáneo. La actividad se desarrollará también en Santa Fe capital y Rafaela, aunque se concentrará básicamente en el Parque de la Independencia rosarino.
Finalmente, no habrá natación, para natación, básquetbol, pádel, aguas abiertas, vóley sentado, rugby en silla de ruedas y fútbol para ciegos; deportes que en un principio iban a formar parte del calendario.
Los deportes confirmados serán: ajedrez, atletismo, para atletismo, bádminton, balonmano, balonmano playa, básquet 3x3, básquet en sillas de ruedas, béisbol 5, boccia, boxeo, canotaje, para canotaje, ciclismo MTB, ciclismo pista, para ciclismo pista, ciclismo ruta, para ciclismo ruta, ecuestre, para ecuestre, esgrima, gimnasia artística, gimnasia trampolín, gimnasia rítmica, golf, levantamiento de pesas, para levantamiento de pesas, hockey, judo, para judo, karate, lucha, natación artística, polo acuático, patinaje artístico, patinaje velocidad, pelota, pentatlón moderno, remo, para remo, rugby 7, squash, taekwondo, para taekwondo, tenis, tenis de mesa, para tenis de mesa, tiro deportivo, para tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, para triatlón, vóleibol, vóleibol playa y wushu kungfu.
Si bien el martes 9 se llevará a cabo la inauguración, habrá actividad desde el próximo fin de semana con las pruebas ecuestres. El sábado 13 se desarrollarán 21 deportes en simultáneo; mientras que el domingo 14, los Juegos llegarán a su fin con la Ceremonia de Clausura.
En las próximas horas, luego de los cambios implementados por la organización se conocerá la lista definitiva de los deportistas de Río Negro y Neuquén que estarán en la primera edición de los JADAR Rosario 2025.