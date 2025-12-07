En la previa de las semifinales del Torneo Clausura ante Racing, se conoció que Boca tendría la decisión tomada de mantener a Claudio Úbeda como entrenador para 2026. La dirigencia del Xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme sostendría al entrenador, quien tiene vínculo vigente con la institución hasta mediados del año que viene, y que manifestó su deseo de continuar para la próxima temporada.

La intención por parte de Riquelme y los directivos del club de La Ribera es respaldar este buen presente futbolístico del equipo renovando la confianza en Úbeda para que este sea el DT del equipo de cara a una temporada importante, en la que Boca retornará a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. Desde la CD están conformes con el trabajo del Sifón y creen contraproducente cambiar nuevamente de entrenador tan encima del inicio de una nueva pretemporada.

A falta de oficialización, en Boca estaría tomada la decisión de seguir con Úbeda.

Los números de Úbeda como entrenador de Boca

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el Sifón se hizo cargo del plantel junto a Juvenal Rodríguez, el otro ayudante de Miguelo y recibieron el apoyo del plantel, a tal punto que Leandro Paredes elogió al DT públicamente y comparó su forma de trabajar con la de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Desde su asunción como entrenador del Xeneize, dirigió un total de 7 partidos con un saldo saldo es de seis victorias, incluida una en el Superclásico ante River, y tan solamente una derrota.