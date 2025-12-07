El partido de la Liga MX que Tigres y Cruz Azul igualaron 1-1 tuvo la fea noticia de la impactante lesión de Jesús Orozco en una jugada con Ángel Correa. El defensor mexicano sufrió un daño grave en su tobillo derecho tras bloquear un disparo del delantero argentino en los minutos finales del encuentro.

Con Tigres ganando parcialmente, Correa ingresó al área rival y sacó un potente derechazo que iba directo al arco de Cruz Azul. En su intento por impedir el gol, Orozco bloqueó el remate pero quedó con el tobillo derecho atrapado en el césped, lo que le produjo una lesión que, si bien el diagnóstico no es oficial, podría ser una fractura de tobillo.

El hecho generó inquietud en México, dondese especula con la posibilidad de que Orozco se pierda el Mundial 2026 debido a la gravedad de esta lesión. El defensor es una pieza importante del seleccionado mexicano y su recuperación será clave para definir su futuro en la competencia. Su entrenador, el argentino Nicolás Larcamón, se refirió a la situación: “Lo de Jesús, a la espera de los resultados la situación no se ve nada bien, pero no me quiero adelantar a darles un diagnóstico sin antes tener la conclusión de los estudios y los médicos".

En cuanto al resultado del partido, Juan Brunetta, otro futbolista argentino, marcó el gol de Tigres, al que la igualdad y el 2-2 en el global le permitieron acceder a la final gracias a su mejor posición en la fase regular. En la definición se enfrentarán con Toluca, actual campeón y dirigido por Antonio Mohamed.