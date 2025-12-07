El Seven de Ciudad del Cabo, que comenzó ayer sábado y tuvo a Los Pumas bicampeones del Circuito Mundial de Rugby de Seven (siete jugadores), que este año redujo su cantidad de participantes de 12 a 8 como unos los principales protagonistas, llegó a su fin este domingo con el equipo argentino como subcampeones. Los albicelestes llegaron hasta la final, en la que cayeron por 21 a 19 ante Sudáfrica, quedándose así con la medalla plateada.

Los tries de Marcos Moneta en dos oportunidades y el de Luciano González Rizzoni, sumado a las dos conversiones de Santiago Vera Feld, no fueron suficientes para el combinado dirigido por Santiago Gómez Cora, que sufrieron ante los Springboks y se calzaron la medalla plateada. "Lucho", con ocho tries en cinco partidos, fue el que más consiguió a lo largo del certamen.

Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santiago Vera Feld, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta fueron los siete elegidos para el once inicial en la final, mientras que Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado completaron el plantel desde el banco de suplentes.

Así fue el camino de Los Pumas 7 en Ciudad del Cabo

Fecha 1: Argentina 36-0 Australia

Fecha 2: Argentina 24-19 Francia

Fecha 3: Argentina 26-31 España

Semifinal: Argentina 29-21 Fiyi

Final: Argentina 19-21 Sudáfrica