Español con un sólido andar en el Prefederal

Se jugó la tercera fecha del Prefederal de básquet. Centro Español ganó su tercer juego consecutivo y lidera la fase regular en soledad. El elenco de Plottier derrotó a Regina y es seguido por Independiente y Del Progreso, que festejaron de visitante, y Pacífico quien doblegó de local a Perfora.

El conjunto de Patricio Denegris lidera con 100% de eficacia. En un partido parejo, logró destrabar y sacar diferencia en el último cuadro, luego de un primer cuarto favorable 25-14, y al entre tiempo 34-29. En el tercero el elenco de Rio Negro lo igualó, pero se quedó son gol en el último, sentenciando el juego 77-59 y parcial de 23-5.

En Biguá, Del Progreso dio la sorpresa. El elenco roquense sumó su segundo triunfo seguido luego de ganar el clásico de la ciudad. En El Nido tomó el mando en el cierre del segundo cuarto y manejó las acciones. 23-19 el primero favorable para el local, 36-42 al descanso. 47-63 el tercero y cierre por 72-78.

Del Progreso festejo de visitante

El otro triunfo de visitante fue de Independiente, que en el Gimena Padín doblegó al Deportivo Roca. Tomó el mando en el cierre del segundo cuarto, y domingo en todo momento en la segunda mitad. Los parciales fueron de 27-26, 46-51, 60-70 y 78-88.

Por otro lado, Pacífico se recuperó de la derrota en el clásico disputado en el Ruca Che, y de local doblegó a Perfora. Los parciales fueron siempre favorables al decano por 30-26, 60-48, 79-64 y final 98-88.

Próxima fecha, el próximo viernes Atlético Regina recibe a Del Progreso, Independiente vs Biguá, Perfora se verá con el Deportivo Roca, mientras que el duelo de la fecha estará en El Templo, donde Español se verá con Pacífico.