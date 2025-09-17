Español ganó en Plaza Huincul y es el único líder del Prefederal

Culminó la segunda fecha del Torneo Prefederal de básquet. Centro Español de Plottier es el único líder de la competencia luego de superar a Perfora en Plaza Huincul por 63-86.

EL Torito de Plottier es uno de los candidatos y lo está demostrando en el inicio del torneo. En el Malvinas Argentinas superó a Perfora, quien sufrió su primera derrota como local en el año; y producto de los demás resultados, quedó como único puntero de la fase regular.

Los parciales fueron siempre favorables para la visita, quien tomó diferencias de 14-19, y se fue al descanso 30-47, en el tercero achicó un poco el verde 49-62, pero el cierre fue todo del elenco de Patricio Denegris, que lo cerró con un parcial de 14-24.

Facundo Ramadori fue el goleador del partido con 18 puntos. Lo siguió Augusto Rossi en el local con 15 unidades.

La tercera fecha verá acción el viernes, el líder recibe 21.30hs a Atlético Regina, quien cayó en sus dos presentaciones, mismo horario para Pacífico ante Perfora, y Biguá recibiendo a Del Progreso. 22hs será el turno de Deportivo Roca ante Independiente en el Gimena Padín.