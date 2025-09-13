Arranque perfecto: los locales mandaron en el debut del Prefederal de básquet

Primer capítulo del Pre Federal de básquet con triunfos de los locales en los cuatro partidos. Pacífico sacó adelante un duro cotejo ante Del Progreso, Perfora hizo lo propio en Plaza Huincul y Roca doblegó a Biguá en el Gimena Padin.

El miércoles había iniciado la competencia con triunfo de Centro Español 85-70 en EL Templo de Plottier ante Independiente, y en la noche del viernes, continuó el dominio de los locales.

Perfora inició la defensa del título ganando en el Malvinas Argentinas a Atlético Regina 82-79, en un ajustado final. Los parciales fueron de 19-31 y al descanso 43-47. Repuntó el equipo de Claris 23-14 y en el cierre supo aguantar el empuje de la visita. Nahuel Vicentín el goleador con 21 puntos, Santiago Candia con 19.

En el Viejo Ramírez, Pacífico inició con un sólido triunfo ante Del Progreso por 100-84. Tras un primer tiempo de 25-21, y 48- 43, llegó un segundo periodo donde fue sacando diferencias de 28-20, y 24-20. Sebastián Godoy Vega con 24 puntos el goleador de la noche, David Veliz lo siguió con 21. Martín Pamich el destacado de la visita con 22.

El Decano inició con el pie derecho la competencia

Por otro lado en el Gimena Padín, el Deportivo Roca se impuso a Biguá 73-68. Lucas Villanueva el goleador con 20 puntos, Franco Herbik con 17 el destacado en la visita.

El domingo será la segunda fecha donde todas las miradas estarán puestas en el Ruca Che. Desde las 20, Independiente y Pacífico animarán el clásico de la ciudad, en el retorno de las competencias al principal estadio de Neuquén.

Además, también habrá clásico en Rio Negro entre Del Progreso recibiendo al Deportivo Roca. Perfora se verá las caras con Centro Español, y Regina lo hará con El Biguá.