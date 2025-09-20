Festeja Boca: Sarmiento bajó a Barracas Central de visitante

Con un gol de Carlos Villalba, Sarmiento de Junín sorprendió este sábado y venció 1 a 0, como visitante, a Barracas Central. El encuentro correspondió a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Barracas tenía la chance de quedar como único líder de la Zona A, pero se mantuvo con 15 puntos.

Para Sarmiento fue un gran triunfo que le permite seguir creciendo en la Zona B, donde ocupa puestos de clasificación con 12 unidades. Los de Junín, además, sumaron tres puntos vitales en la lucha por permanecer en la categoría, en la que ya acumulan 27 puntos en la tabla anual.

Sobre el final del partido, Barracas había puesto el 1-1. Sin embargo, el VAR lo privó de la igualdad y aseguró la victoria de Sarmiento.

Desde la llegada de Sava al banco de suplentes, los de Junín cosecharon 3 triunfos en 5 partidos. Sólo había ganado 2 veces en 20 juegos con Sanguinetti al mando

Por la fecha 10, el Verde visitará a Talleres, el sábado 27, a las 21.15. Por su parte, el Guapo recibirá a Belgrano a partir de las 15.30 del lunes 29.