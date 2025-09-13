En el cierre del sábado futbolero por la 8ª fecha en el Clausura 2025, Sarmiento derrotó a Aldosivi de Mar del Plata 2 a 0 en una verdadera final por la permanencia en la Liga Profesional.

Joel Godoy a los 39 minutos abrió el marcador para el Verde que desde la llegada de Facundo Sava a la dirección técnico ha mejorado y ha sumado un par de buenos resultados para comenzar a escaparle a los últimos puestos en los promedios.

Ya en el complemento, la aparición de Iván Morales a los 13 minutos le dio mucha tranquilidad al local que de esta manera deja por detrás a San Martín de San Juan y al Tiburón de Mar del Plata que parece condenado a regresar a la segunda división. El goleador de la noche saltó a la cancha desde el banco de suplentes a los 17 minutos del primer tiempo, tras la lesión de Joaquín Ardaiz.

Con estos tres puntos, Sarmiento escaló en la zona B y se pone a tiro de la lucha por ingresar a los playoffs. Ahora está noveno con los mismos puntos que Atlético Tucumán, después de la derrota del Decano en cancha de Newell’s. Aldosivi, por su parte, se mantiene último en la A, con 3 puntos y sin victorias en este segundo semestre.

Atento al domingo

Con la victoria trascendental como local, Sarmiento seguirá atento el resultado de Talleres que el domingo desde las 20 visitará a Tigre en Victoria.

Los dirigidos por Carlos Tévez vienen realizando una muy pobre campaña y en caso de un resultado adverso en esta fecha se acrecentarán las chances de salida del cuerpo técnico.