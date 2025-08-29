Por la 7ª fecha de la zona A en el Clausura 2025, Barracas Central defendió la punta en Rosario, dándole vuelta el partido a Newell's y ganando 2 a 1 con un gol de penal a instancias del VAR, mientras que en el Sur del Gran Buenos Aires, Banfield de impuso a Tigre por 1 a 0.

En la ciudad de Rosario, el público local recibía a un equipo nuevamente derrotado en el clásico de la ciudad por Central y se trataba de una prueba importante para la formación que dirige Cristian Fabbiani.

El dueño de casa se puso en ventaja con un gol de Carlos González a los 20 minutos de juego. "Cocoliso", el delantero paraguayo, fue uno de los más apuntados por los hinchas por la chance que desperdició en una contra en el Gigante de Arroyito.

Sin embargo, antes que los equipos se fuera al descanso, Facundo Bruera, encontró la igualdad para los de Rubén Darío Insúa en el segundo minuto de tiempo adicionado al reglamentario.

En el amanecer del complemento, a los 8 minutos, el juez Hernán Mastrángelo recibió el llamado del VAR por una jugada dentro del área del conjunto local. Finalmente, el juez vio mano del defensor Fabián Noguera y sancionó la pena máxima que Iván Tapia canjeó por gol.

La novedad en el conjunto local fue el estreno como titular de Darío Benedetto en el equipo titular. El ex 9 de Boca llegó antes del arranque del certamen, pero recién pudo jugar los primeros minutos con Newell's en el tramo final del clásico ante Central de la fecha pasada, a causa de un desgarró que sufrió en la pretemporada.

En el Sur

En el Sur del Gran Buenos Aires, Banfield y Tigre protagonizaron un primer tiempo para el olvido, sin goles y casi sin emociones sobre los arcos.

El trámite cambió en el complemento y se hizo entretenido, siempre con el Taladro como protagonista. Mauro Méndez, a los 23 minutos de la segunda parte, marcó el único tanto de la noche.