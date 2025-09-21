El tenista argentino Tomás Etcheverry tuvo que retirarse tras una lesión en la cadera y le puso fin a su camino en el ATP 250 de Hangzhou. El platense venía plasmando una mejora tenística y buscaba meterse en las semifinales del torneo asiático, pero luego de ponerse 6-3 arriba ante el francés Corentin Moutet su cadera le impidió seguir en el segundo set y debió abandonar.

Etcheverry, que venía de ganar 6-1 y 6-4 frente al australiano Rinky Hijikata para volver a meterse entre los mejores ocho de un torneo luego de tres meses, redondeó un sólido primer parcial anulando a un Moutet que no pudo complicarlo. Tras una chance de quiebre desperdiciada en el segundo game, el Retu consiguió el quiebre en el quinto juego. Desde allí, el argentino conservó la ventaja aguantando a un francés que arriesgó pero no pudo evitar caer 6-3.

A pesar de aquel gran trabajo, Etcheverry arrancó el segundo set con dudas para sacar y pidió tiempo médico tras una lesión en la zona de su cadera. Tras ser atendido, el platense seguía mostrando signos de limitación física y, tras mirar algunas veces a su box, finalmente tomó la decisión de retirarse, tras estar 3-0 abajo con su servicio. De esta manera, pidiendo disculpas y recibiendo el aplauso del público, le puso final a una buena semana que termina de forma amarga. Moutet, por su parte, jugará la semifinal ante su compatriota Valentin Royer.

Después de formar parte del equipo argentino de Copa Davis que sigue en carrera por la Ensaladera de Plata, Etcheverry viajó directamente a Asia. Allí, en el ATP 250 de Hangzhou, estaba dándole un buen giro a una temporada que ha sido hasta el momento irregular hasta que este percance lo frenó en seco.

